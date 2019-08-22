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Timothee Chalamet'li The King’in afişi yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

Merakla beklenen The King filminden ilk poster yayınlandı.

Timothee Chalamet'li The King’in afişi yayınlandı

Genç yetenek Timothee Chalamet'i Kral 5. Henry yapan "The King" filminden ilk poster yayınlandı. Prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapacak olan filmin oyuncu kadrosunda Ladybird ve Call Me By Your Name’deki performanslarla adını duyuran yetenekli oyuncu Chalamet’in yanı sıra; Fransa Prensi olarak Robert Pattinson ve eşi Prenses Catherine rolünde Johnny Depp’in kızı Lily-Rose Depp’i izleyeceğiz. Joel Edgerton da kralın en yakın arkadaşı bir alkolik şövalyeyi canlandıracak.

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David Michôd’nun yönetmen koltuğunda olacağı film, erken yaşta tahtın kendisine kalmasıyla ülke yönetiminde söz sahibi olan İngiltere Kralı V. Henry’nin hikayesini anlatacak. Vizyon tarihi belli olmayan film, Netflix üzerinden izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
The King Timothée Chalamet Robert Pattinson Lily-Rose Depp Joel Edgerton

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