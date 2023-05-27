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Tıp dünyasını şaşırtan vaka! Doğduğundan beri gözleri görmüyor... “Kimse nedenini bilmiyor”

27.05.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının Mart ayında Galler’de dünyaya gelen Kobi isimli bir bebeğin doğduğu ilk andan itibaren gözlerinin görmediği anlaşıldı. Görme engelli olarak dünyaya gelen Kobi’nin tıp dünyasını şaşırtan durumu ise gözlerinin görmeme nedeninin bir türlü bulunmaması. Anne Morgan bebeğinin yaşadığı son derece nadir durum için doktor doktor gezerek bir cevap arıyor.

Tıp dünyasını şaşırtan vaka! Doğduğundan beri gözleri görmüyor... “Kimse nedenini bilmiyor”

Galler'de yaşayan Morgan isimli bir kadın 2022 yılının Mart ayında zorlu bir doğumun ardından oğlu Kobi’yi kucağına aldığını anlattı. Ancak anne ve küçük oğlunun asıl mücadelesi doğumdan sonra başladı. Erken doğumla dünyaya gelen Kobi, yenidoğan yoğun bakım ünitesine nakledilerek ventilatöre ve beslenme tüpüne bağlandı. Doğumdan kısa bir süre sonra küçük Kobi, altı hafta kaldığı Singleton Hastanesine nakledildi ve bir süre sonra gözlerinin şeklinin ve yapısının tam olarak gelişmediği anlaşıldı. Ancak bu gelişim bozukluğunun nedeni bir türlü anlaşılamadı.

HALA CEVAP ARIYOR

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WalesOnline'ın bildirdiğine göre, erkek bebeğin kalbinde büyük bir delik, sarkık bir gırtlak ve bir süredir kapalı olan gözlerinin çevresinde morluklar var. 24 yaşındaki anne Morgan, oğlunun 1 yaşına gelmesine rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını söyledi.

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Kobi’nin gözlerine her gün dört farklı damla damlatıldığını ifade eden Morgan, küçük çocuğun günlük hayatını devam ettirebilmesi için özel bir gözlük aldıklarını belirtti.

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Oğlunun sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinmek umuduyla Birleşik Krallığı dolaşan Morgan, "Gözlerini bu şekilde sürdüremez. Orada bir şeyler bilen biri olmalı. Dünyaya geldiği ilk günden bu yana birçok şey yaşadı. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Onun için mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

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Galler görme engelli

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