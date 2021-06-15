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  4. Kahreden kaza! Anne ve kızı öldü, baba ve 2 oğlu yaralandı

Kahreden kaza! Anne ve kızı öldü, baba ve 2 oğlu yaralandı

15.06.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 5 kişilik ailenin bulunduğu hafif ticari araç, dinlenme tesisinden çıkan TIR’a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan anne Ezel Çiçek (40) ve kızı Kevser Gül Çiçek (14) hayatını kaybetti. Sürücü baba Abdullah Çiçek (41) ile 2 oğlu ağır yaralandı.

Kahreden kaza! Anne ve kızı öldü, baba ve 2 oğlu yaralandı

Kaza, Ankara-Eskişehir Karayolu Sivrihisar ilçesi girişi yakınlarında meydana geldi. Bursa’ya giden Abdullah Çiçek yönetimindeki hafif ticari araç, dinlenme tesisinden çıkan Eyüp Güngör (37) yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki anne Ezel Çiçek ve kızı Kevser Gül Çiçek hayatını kaybederken, sürücü Abdullah Çiçek ile çocukları Mahfuzhan (16) ve Yusuf Berahan Çiçek (12) ağır yaralandı.

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DURUMLARI CİDDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mahfuzhan ve Yusuf Berehan Çiçek ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Abdullah Çiçek ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren ve araçta sıkışan anne ile kızının cansız bedenleri ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Eyüp Güngör ise ifadesi için Sivrihisar Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir
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