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  4. Mardin’de yürekleri ağza getiren kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Mardin’de yürekleri ağza getiren kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

15.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Kızıltepe Bahçelievler Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA

Edinilen bilgiye göre, 14 Haziran’da sabah saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Kızıltepe ve Ceylanpınar istikametinden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışma ile birlikte otomobiller sağa ve sola savrulurken ortalığı toz bulutu kaplıyor. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşuyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mardin

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