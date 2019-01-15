Tırnak sağlığı ve bakımı konusunda bilmeniz gereken püf noktaları

Uzman Dermatolog Deniz Koral, tırnak sağlığı ve bakımı konusunda oldukça faydalı bilgilerde bulundu. Tırnaklar keratinden oluşur, tıpkı saçımız gibi. İnsanlarda tırnaklar günde ortalama 0.1 mm uzar. Tırnakların tamamen uzayıp yenilenmesi kişiden kişiye değişmekle birlikte ellerde 4-6 ay, ayak tırnaklarında ise 12-18 ay sürer.
YAZ AYLARINDA TIRNAKLAR DAHA FAZLA UZAR
Bu durum yaşa, mevsime, genetik özelliklere, çevresel faktörlere ve tırnaklara gösterilen özene göre de değişebilir. Özellikle yaz aylarında tırnaklar daha hızlı uzar, yaş ilerledikçe de uzama hızları azalır. Yine uzun parmak tırnakları kısa parmak tırnaklarından, sağ el tırnakları da sol el tırnaklarından daha fazla uzar.
Kültürlere ve çağa bağlı olarak tırnak şeklinde ve uzunluğunda bir nevi moda sayılabilecek değişiklikler görmek mümkün. Batılı toplumlarda uzun tırnaklar daha makbulken günümüzde daha kısa uzunlukta olmaları makbuldür.
CİLDİNİZE GÖSTERDİĞİNİZ ÖZENİ TIRNAKLARINIZA DA GÖSTERİN
Tırnaklarımızın da tıpkı cildimiz gibi bakıma ve neme ihtiyacı var. Düzgün ve sağlıklı beslenme de tırnak yapısı için oldukça önemli. Tırnak yapısı sertleşmiş proteinden oluştuğundan gıdalarımızda protein ve vitamin eksikliği durumlarında tırnaklarda kırılmalar görülür.
Kalsiyum, demir ve çinko gibi vitaminler de tırnak sağlığında çok önemlidir. Bilinçsizce yapılan diyetlerde tırnak kırılması ve saç dökülmesi sıkça görülür.
Ayrıca tırnak yüzeyinin düzlüğü de sağlıklı oluşunun göstergesidir. Sürekli tırnakları ve dipleri ile uğraşan kişilerde, dar ayakkabı giyenlerde ve tırnaklarına darbe alanlarda tırnak yapısı bozulur. Bu durum süreklilik kazanırsa tırnak bozukluğu da kalıcı hale gelebilir.
MANTARLAŞMA OLUŞUMUNA DİKKAT!
Bu bozukluklardan en çok bilineni mantarlarla oluşan bozukluklardır. Oldukça kötü görüntüsü ile mutlaka tedavi edilmeleri gerekir. Ayrıca uygunsuz tırnak kesimi özellikle yanlış pedikürler ve yanlış ayakkabı seçimleri de hem tırnak batması hem de mantarlaşma için zemin hazırlar.
Ayakların ıslak tutulmaması, her gün çorap değişikliği ve özellikle pedikürde hijyen sağlıklı tırnak için önemli noktalardır. Aşırı kalıcı veya geçici oje uygulamaları, protex tırnaklar tırnak cisminin erimesine ve sağlıksız bir görünüme sebep olur. Elde sıcak su ve deterjanla yapılan temizliklerde tırnakların bozulmasının nedenidir, mutlaka eldiven kullanılmalıdır.
Uzm. Dr. Deniz Koral
Dermatolog
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