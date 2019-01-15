Tırnak sağlığı ve bakımı konusunda bilmeniz gereken püf noktaları

Uzman Dermatolog Deniz Koral, tırnak sağlığı ve bakımı konusunda oldukça faydalı bilgilerde bulundu. Tırnaklar keratinden oluşur, tıpkı saçımız gibi. İnsanlarda tırnaklar günde ortalama 0.1 mm uzar. Tırnakların tamamen uzayıp yenilenmesi kişiden kişiye değişmekle birlikte ellerde 4-6 ay, ayak tırnaklarında ise 12-18 ay sürer.

YAZ AYLARINDA TIRNAKLAR DAHA FAZLA UZAR

Bu durum yaşa, mevsime, genetik özelliklere, çevresel faktörlere ve tırnaklara gösterilen özene göre de değişebilir. Özellikle yaz aylarında tırnaklar daha hızlı uzar, yaş ilerledikçe de uzama hızları azalır. Yine uzun parmak tırnakları kısa parmak tırnaklarından, sağ el tırnakları da sol el tırnaklarından daha fazla uzar.

Kültürlere ve çağa bağlı olarak tırnak şeklinde ve uzunluğunda bir nevi moda sayılabilecek değişiklikler görmek mümkün. Batılı toplumlarda uzun tırnaklar daha makbulken günümüzde daha kısa uzunlukta olmaları makbuldür.

CİLDİNİZE GÖSTERDİĞİNİZ ÖZENİ TIRNAKLARINIZA DA GÖSTERİN

Tırnaklarımızın da tıpkı cildimiz gibi bakıma ve neme ihtiyacı var. Düzgün ve sağlıklı beslenme de tırnak yapısı için oldukça önemli. Tırnak yapısı sertleşmiş proteinden oluştuğundan gıdalarımızda protein ve vitamin eksikliği durumlarında tırnaklarda kırılmalar görülür.