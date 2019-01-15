KADIN

Tırnak sağlığı ve bakımı konusunda bilmeniz gereken püf noktaları

Uzm. Dr.Deniz Koral Uzm. Dr.Deniz Koral
BAKIM HABERLERİ  | 15.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

Bakımlı ve sağlıklı tırnaklar, kişilerin görünümünde ve sosyal hayatında çok önemlidir. Tırnaklar, birçok hastalığı ele veren, aynı zamanda zarafetin ve güzelliğinde simgesidir.

Tırnak sağlığı ve bakımı konusunda bilmeniz gereken püf noktaları

Uzman Dermatolog Deniz Koral, tırnak sağlığı ve bakımı konusunda oldukça faydalı bilgilerde bulundu. Tırnaklar keratinden oluşur, tıpkı saçımız gibi. İnsanlarda tırnaklar günde ortalama 0.1 mm uzar. Tırnakların tamamen uzayıp yenilenmesi kişiden kişiye değişmekle birlikte ellerde 4-6 ay, ayak tırnaklarında ise 12-18 ay sürer.

YAZ AYLARINDA TIRNAKLAR DAHA FAZLA UZAR

Bu durum yaşa, mevsime, genetik özelliklere, çevresel faktörlere ve tırnaklara gösterilen özene göre de değişebilir. Özellikle yaz aylarında tırnaklar daha hızlı uzar, yaş ilerledikçe de uzama hızları azalır. Yine uzun parmak tırnakları kısa parmak tırnaklarından, sağ el tırnakları da sol el tırnaklarından daha fazla uzar.

Kültürlere ve çağa bağlı olarak tırnak şeklinde ve uzunluğunda bir nevi moda sayılabilecek değişiklikler görmek mümkün. Batılı toplumlarda uzun tırnaklar daha makbulken günümüzde daha kısa uzunlukta olmaları makbuldür.

CİLDİNİZE GÖSTERDİĞİNİZ ÖZENİ TIRNAKLARINIZA DA GÖSTERİN

Tırnaklarımızın da tıpkı cildimiz gibi bakıma ve neme ihtiyacı var. Düzgün ve sağlıklı beslenme de tırnak yapısı için oldukça önemli. Tırnak yapısı sertleşmiş proteinden oluştuğundan gıdalarımızda protein ve vitamin eksikliği durumlarında tırnaklarda kırılmalar görülür.

Kalsiyum, demir ve çinko gibi vitaminler de tırnak sağlığında çok önemlidir. Bilinçsizce yapılan diyetlerde tırnak kırılması ve saç dökülmesi sıkça görülür.

Ayrıca tırnak yüzeyinin düzlüğü de sağlıklı oluşunun göstergesidir. Sürekli tırnakları ve dipleri ile uğraşan kişilerde, dar ayakkabı giyenlerde ve tırnaklarına darbe alanlarda tırnak yapısı bozulur. Bu durum süreklilik kazanırsa tırnak bozukluğu da kalıcı hale gelebilir.

MANTARLAŞMA OLUŞUMUNA DİKKAT!

Bu bozukluklardan en çok bilineni mantarlarla oluşan bozukluklardır. Oldukça kötü görüntüsü ile mutlaka tedavi edilmeleri gerekir. Ayrıca uygunsuz tırnak kesimi özellikle yanlış pedikürler ve yanlış ayakkabı seçimleri de hem tırnak batması hem de mantarlaşma için zemin hazırlar.

Ayakların ıslak tutulmaması, her gün çorap değişikliği ve özellikle pedikürde hijyen sağlıklı tırnak için önemli noktalardır. Aşırı kalıcı veya geçici oje uygulamaları, protex tırnaklar tırnak cisminin erimesine ve sağlıksız bir görünüme sebep olur. Elde sıcak su ve deterjanla yapılan temizliklerde tırnakların bozulmasının nedenidir, mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

Uzm. Dr. Deniz Koral
Dermatolog

www.koralklinik.com
Facebook: @koralklinik
Instagram: @koralklinik

PARTNER'Çirkin kız'ın son hali'Çirkin kız'ın son hali
Ellerin güzelliği tırnaklardan geçer!Ellerin güzelliği tırnaklardan geçer!
Bunu uygulayın yüzünüzden çıkan şeye inanamayacaksınızBunu uygulayın yüzünüzden çıkan şeye inanamayacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tırnak bakımı tırnak sağlığı

En Çok Okunan Haberler

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Fotoğraflarını paylaşmayın! O kadar tehlikeli ki...

Fotoğraflarını paylaşmayın! O kadar tehlikeli ki...

Bebeği için vibratör kullandı sosyal medyada viral oldu

Bebeği için vibratör kullandı sosyal medyada viral oldu

Her kadının bilmesi gerekiyor! Bu pozisyonda yatmak ölü doğum riskini artıyor

Her kadının bilmesi gerekiyor! Bu pozisyonda yatmak ölü doğum riskini artıyor

Yalnız değilsiniz! Milyonlarca kişide görülüyor

Yalnız değilsiniz! Milyonlarca kişide görülüyor

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Hemen o hamburgeri bırakın! Meğer tüm suçlusu oymuş

Hemen o hamburgeri bırakın! Meğer tüm suçlusu oymuş

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Evinizde yapacağınız mis kokulu 5 parfüm tarifi

Evinizde yapacağınız mis kokulu 5 parfüm tarifi

Kalın kaşlar ve yoğun kirpikler için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var

Kalın kaşlar ve yoğun kirpikler için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kaşlarımı nasıl dolgunlaştırabilirim?' diyorsanız işte en kolay 10 yol

'Kaşlarımı nasıl dolgunlaştırabilirim?' sorusunun cevabı

Bizi daha kötü gösteren 10 güzellik efsanesi

Doğru bildiğiniz 10 güzellik efsanesi! Çoğunu uyguluyoruz

Saçlarınızı doğru zamanda yıkadığınıza emin misiniz?

Saçlarınızı doğru zamanda yıkadığınıza emin misiniz?

Dudak çatlaması neden olur? Sağlıklı dudaklara bitkisel yollar ile sahip olun!

Dudak çatlaması neden olur? Sağlıklı dudaklara bitkisel yollar ile sahip olun!

Hem bütçe dostu hem ev yapımı: İki kolay dudak peelingi

Hem bütçe dostu hem ev yapımı: İki kolay dudak peelingi

Güzellik endüstrisini ele geçiren yeni kaş trendi 'aslan yelesi''

Ağda yok, ip yok! Kaşlar kalın, daha da kalın olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.