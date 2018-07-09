Tiroid bezi deyip geçmeyin! Bakın görmezden geldiğinizde hangi tehlikeli durumlar ortaya çıkıyor

Hipotiroidizm (Hipotiroidi) Hipotiroidizm, tiroid bezinin yeterli tiroid hormonu üretmediği bir durumdur. İyot eksikliği, hipotiroidizmin en sık nedenlerinden biridir. Hipotiroidizm, kadınlarda erkeklerden daha yaygındır, 60 yaşın üzerindeki kadınlar oldukça duyarlıdır. Şimdi semptomlarına bir bakalım... Letarji (patalojik uyku durumu) Tiroid bezi vücudun enerji kullanmasını kontrol eden hormonlar üretir. Hormonların fazla üretimi, depresif bir duyguya, halsizliğe ve uyuşukluğa yol açabilir. Seste değişiklik Tiroid bezi ve gırtlak (ses kutusu) birbirine çok yakındır. Bu nedenle tiroid bezinin herhangi bir işlev bozukluğu gırtlağı etkileyebilir ve sesinizle ilgili sorunlara neden olabilir. Kalınlaşmış cilt ve ince kaşlar Hipotiroidizm cildin kireçlenmesine yol açar. Bu, cilt dokusunun kalın, kuru ve pullu görünmesine neden olur. Aynı zamanda, kaşınmayla da sonuçlanabilir. Bu belirtiler genellikle sinsi olan ilk belirtiler arasındadır. Kas ve eklem ağrıları Sıvı tutma yaygın bir hipotiroidizm semptomudur. Bu, kaslarda ve eklemlerde ağrıya neden olabilir. En sık ayak bilekleri ve ayakları etrafında ortaya çıkar ve fiziksel aktivite ile kötüleşir.

Kötü işitme Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, araştırmalar tiroid fonksiyon bozukluğu ve işitme kaybı arasındaki bağlantıları açıkça tanımlamıştır. Libido kaybı Hipotiroidizm metabolizmanın yavaşlamasına neden olur, bu da üreme organlarının yavaşlamasına neden olur. Bu, seks hormonlarının daha az üretilmesine ve böylece libidoyu etkilemesine yol açar. Hipertiroidi Hipertiroidizm, vücuttaki tiroid hormonunun aşırı üretiminin neden olduğu bir durumdur. Semptomları arasında multinodüler guatr (Tiroid bezinde birden fazla nodül), toksik adenom, tiroid iltihabı bulunur. Kadınlarda görülme sıklığı yaklaşık 2 ila 10 kat daha fazladır. Peki hipertiroidizm belirtileri nelerdir? İştah artışı Artan bir iştah, vücudunuzdaki tiroid hormonunun aşırı salınımı her zaman aç hissetmenize neden olabileceğinden hipertiroidinin bir göstergesi olabilir. Aşırı idrara çıkma Daha hızlı bir metabolizma, artan kan akışı anlamına gelir. Bu böbreklerin daha fazla süzülmesini sağlar, bu yüzden daha fazla idrar üretilir.

Aşırı susuzluk Hipertiroidizm aşırı idrara çıkmaya neden olduğundan, vücudunuzun su seviyelerinin yeniden doldurulması gerekir. Daha fazla su içmek isteyebilirsiniz. El titremesi Eller ve ön kollar çok uzun süre aynı pozisyonda tutulursa, herkeste hafif bir titreme görülür. Hipertiroidizm hemen hemen tüm metabolik fonksiyonları hızlandırdığı ve vücudu hızlı moda geçirdiği için, ellerin normalde titremeye başlayacağı süre kısalır. Bu, ellerde ve önkollarda fark edilir titremelere neden olur. Aşırı cinsel istek Hızlanan metabolizma nedeniyle, hipertiroidizm aşırı bir cinsel dürtüye neden olabilir. Tiroid rahatsızlığını yönetmek için ipuçları Hipotiroidizm için yaşam tarzı ipuçları: Sebze, meyve, kepekli tahıllar ve yağsız proteinlerden oluşan sağlıklı bir diyet uygulayın. Enerji seviyenizi sabit tutmak için gün boyunca küçük öğünler yiyin. Kilo artışı, hipotiroidizmin sık görülen bir belirtisidir, bu nedenle sağlıklı beslenme, kilo alımını yönetmenize yardımcı olabilir. Aktif bir yaşam tarzını takip edin. Egzersiz yapmak, sağlıklı bir kilo almanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda enerji seviyenizi artırır ve özellikle hipotiroidiniz varsa stresinizi azaltır.