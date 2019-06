Tiroid biyopsisi nedir ve nasıl yapılır?

Tiroid biyopsisi tiroid bezi içerisinde bulunan nodülden, küçük ince bir iğne yardımıyla, bir miktar sıvı ve hücre örneği alınması işlemidir. Diğer isimleri tiroid ince iğne biyopsisi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, İİAB, TİAB ve tiroid iğne biyopsisi olarak sayılabilir.

Tiroid bezinin nodül veya diğer anormallikleri genellikle ultrason ve Doppler gibi görüntüleme yöntemleri ile tespit edilir. Bir nodülün iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunu görüntüleme yöntemleriyle söylemek her zaman mümkün değildir.

TİROİD BİYOPSİSİ NEDEN KULLANILIR?

Tiroid biyopsisi tiroid bezindeki nodülün içeriğini anlamak için kullanılır. Her tiroid nodülüne biyopsi yapmak gerekmez. Tiroid bezinde bir nodül tespit edildiğinde, görüntüleme yöntemleri ile şüpheli bir durum tespit edilirse, biyopsi yapılarak bu şüpheli durum netliğe kavuşturulur ve bu şekilde tedaviye yön verilir.

Genellikle özel bir hazırlık gerektirmez her an yapılabilir. Eğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa bu ilaçların doktor nezaretinde uygun şekilde kesilmesi veya alternatif ilaçlara geçilmesi uygun olacaktır.