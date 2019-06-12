Tiroid biyopsisi nedir ve nasıl yapılır?

Tiroid biyopsisi tiroid bezi içerisinde bulunan nodülden, küçük ince bir iğne yardımıyla, bir miktar sıvı ve hücre örneği alınması işlemidir. Diğer isimleri tiroid ince iğne biyopsisi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, İİAB, TİAB ve tiroid iğne biyopsisi olarak sayılabilir.
Tiroid bezinin nodül veya diğer anormallikleri genellikle ultrason ve Doppler gibi görüntüleme yöntemleri ile tespit edilir. Bir nodülün iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunu görüntüleme yöntemleriyle söylemek her zaman mümkün değildir.
TİROİD BİYOPSİSİ NEDEN KULLANILIR?
Tiroid biyopsisi tiroid bezindeki nodülün içeriğini anlamak için kullanılır. Her tiroid nodülüne biyopsi yapmak gerekmez. Tiroid bezinde bir nodül tespit edildiğinde, görüntüleme yöntemleri ile şüpheli bir durum tespit edilirse, biyopsi yapılarak bu şüpheli durum netliğe kavuşturulur ve bu şekilde tedaviye yön verilir.
Genellikle özel bir hazırlık gerektirmez her an yapılabilir. Eğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa bu ilaçların doktor nezaretinde uygun şekilde kesilmesi veya alternatif ilaçlara geçilmesi uygun olacaktır.
Çocuklarda biyopsi için, sedasyon kullanılabilmektedir.
Tiroid biyopsisi işleminde kullanılan iğne, laboratuvar testleri için kolunuzdan kan alınan iğneden daha küçük ve daha ince bir iğnedir. Ultrason cihazı iğnenin tiroid içindeki nodüle girişinde rehberlik etmek için kullanılır.
Öncelikle ultrason ile tiroid bezi ve nodül tekrar incelenir. İğne giriş yerine karar verilir. Boynun işlem yapılacak olan bölgesi antiseptik ile temizlenir. İğne giriş bölgesi lokal anestezik yardımıyla uyuşturulur. İşlem steril şartlarda gerçekleştirilir.
Tiroid biyopsisi, ultrason kılavuzluğunda iğnenin deriden geçirilip nodülün içerisine ilerletilmesi yapılır. Nodülün içerisinden bir miktar sıvı ve hücre alınırak işlem sonlandırılır. Eğer tiroid bezi içerisinde birden fazla nodül varsa bazen diğer şüpheli nodüllerden de biyopsi yapılması gerekebilir. Tüm işlem yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede tamamlanır. İşlem sonrası bulgular, iyi huylu, şüpheli ya da kötü huylu olarak rapor ediliyor.
BİYOPSİ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?
İşlem öncesi hafif bir kahvaltı yapmanız ya da hafif bir şeyler yemiş olmanız önerilir.
Kan sulandırıcı dışında düzenli olarak kullandığınız başka ilaçlar varsa, bunları zamanında ve her zamanki dozunda alabilirsiniz.
Biyopsi işlemi öncesinde varsa kolyenizi çıkarın.
Boynu açık ya da düğmelerle açılabilir kıyafetler tercih ediniz.
İşlem sırasında sizden başınızı arkaya iterek yatmanız istenecektir. Topuz varlığı bu pozisyonda sizi rahatsız edeceği için saçların uzunsa arkadan topuz yapılması tavsiye edilmez.
Tiroid biyopsisi sırasında herhangi bir sorun çıkmaz. Ancak o bölgede hafif bir morarma ya da nadiren tiroid biyopsisi bölgesine hafif bir kanama olabilir. Bu yan etkiler önemli olmayıp kısa sürede kanın o bölgeden vücut tarafından uzaklaştırılmasıyla düzelir.
Biyopsi sonrasında genellikle ağrı olmayacaktır. Ancak hafif ağrı durumlarında kan sulandırıcı etkisi olmayan ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. İşlem sonrasında hastalar günlük aktivitelerine kısa sürede dönebilirler.
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