Titanic'ten The Notebook'a çiftlerin evde denediği en iyi 10 yatak sahnesi

Listenin ikinci sırasında Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Jack ve Kate Winslet'in canlandırdığı Rose’un geminin ambarında duran bir arabada seviştikleri sahne yer alıyor. Rose'un buharlı araba camındaki el izi Titanic'te ikonik bir sahneydi.

OnBuy's Adult Division firmasının yaptığı bir ankette çiftlere denedikleri veya denemeyi istedikleri filmlerde yer alan seks pozisyonları soruldu.

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Koronavirüs karantinasının evdeki çiftleri film izlemeye ve filmlerdeki yatak odası sahnelerini denemeye teşvik ettiğini söyledi. Özellikle Bridgerton dizisinin bu etkiyi tetiklediğini söyleyen Alix Fox, "Sinemadaki rol oynayan karakterler ve kavramlar müthiş bir kaçış biçimidir" diyor.

Sex uzmanı Alix Fox, The Sun’a verdiği röportajda "şu anda pek çok insanın filmlerden veya dizilerden ilham aldığını" söyledi. Netflix dizisi Sex Education'da senaryo danışmanı olan Alix Fox, "tercihlerde klasiklerin ön plana çıktığını" söyledi.

3 – THE NOTEBOOK (NOT DEFTERİ)

Ryan Gosling ve Rachel McAdams, The Notebook filmindeki yağmur altında öpüşme sahneleriyle sinema tarihinin en ikonik anlarından birine imza attı.

4 – GHOST

Patrick Swayze ve Demi Moore arasındaki bu unutulmaz sahneyi yeniden canlandırmak için bazı çömlek yapımı eşyalarına ihtiyacınız olabilir. Birlikte yaratıcı, eğlenceli ve kirli bir şeyler yapmak aşırı eğlendirici olabilir.

5 – MR. AND MRS. SMITH

Brad Pitt ve Angelina Jolie aşkının başladığı film olan Bay ve Bayan Smith’deki dramatik bir kavga sahnesinin ardından gelen tutkulu sevişme sahnesi listenin beşinci sırasında yer alıyor.

6 – NO STRINGS ATTACHED

Natalie Portman'ın canlandırdığı Emma ve Ashton Kutcher'ın canlandırdığı Adam ikilisinin No Strings Attached filmindeki sevişme sahnesi de çiftlerin favorilerinden.

7 – DIRTY DANCING

Jennifer Gray'le, Patrick Swayze'nin canlandırdığı ikili haftalarca süren yoğun eğitimden sonra, ilk kez seviştikleri anlar hem sinema tarihinin unutulmazlarından biri hem de çiftlerin en çok denemek istediği pozisyonlardan biri olarak listeye girdi.

8 – CRUEL INTENTİONS

Cruel Intentions, Rock grubu Counting Crows'un hit şarkısı Colorblind'e göre ayarlanan Reese Withespoon'un karakteri Annette, kült gençlik filminin bu sahnesinde bekaretini Ryan Phillippe'den Sebastian'a veriyor.