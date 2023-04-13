'Tito artığı' polemiği büyüyor! Destici'nin Erkan Baş'a yönelik sözleri gündem oldu CHP'den de açıklama geldi

Siyasette 'Tito artığı' polemiği tansiyonu yükseltti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici katıldığı bir canlı yayında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş için çok sert ifadeler kullandı. Destici, Baş için "Tito artığı" derken, Alman istihbaratının kontrolünde olan bir kişi imasında bulundu. Destici'nin açıklamalarına Baş 'Irkçı' diyerek yanıt verirken, söz konusu polemiğe CHP de katıldı. İşte detaylar....

MUSTAFA DESTİCİ'DEN ERKAN BAŞ'A: "ADAM TİTO ARTIĞI"

BBP lideri Destici, bir televizyon kanalında katıldığı bir canlı yayında TİP lideri Erkan Baş için çok sert ifadeler kullandı. Baş için 'Tito artığı' diyen Destici şu açıklamayı yaptı;

“Adam Tito artığı. Yani biliyorsunuz Yugoslavya’da bir Tito rejimi vardı. Sovyet rejimi benzeri bir komünist rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya’ya. Hep sol örgütlerin içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun; gönderiliyorsun Türkiye’ye. Senin gerçek soyadın ne? Jusovic. Burada neyi kullanıyorsun? Baş’ı kullanıyorsun. TİP’in başkanından bahsediyorum. Jusovic gerçek soyadı. Sen şimdi Türk milletinin karşısına Jusovic diye çıkabiliyor musun? Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum.”

ERKAN BAŞ'TAN JET YANIT: "İŞTE IRKÇILIK BUDUR"

Destici'nin sözlerine ise Baş'tan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Baş, Destici'yi ırkçılıkla suçlarken şu ifadeleri kullandı;

"Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!

‘Gizleniyor’ dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir."

CHP'DEN DESTİCİ'YE SERT TEPKİ: "HADDİNİZİ BİLİN!"

İkili arasında süren polemiğe CHP de katıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, BBP lideri Destici'ye tepki gösterdi.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Atamızın ‘Düşmanla sonuna kadar dövüşen çekilmek nedir bilmeyenler’ dediği muhacirlerimize hakaret eden Cumhur İttifakı mensubu Kim olduğunu sanıyor da isimlerini, dillerini, dinlerini korumak için mücadele verenleri ötekileştirmeye, hakaret etmeye kalkıyor? Haddinizi bilin!” ifadelerini kullandı.

