HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Tito artığı' polemiği büyüyor! Destici'nin Erkan Baş'a yönelik sözleri gündem oldu CHP'den de açıklama geldi

'Tito artığı' polemiği büyüyor! Destici'nin Erkan Baş'a yönelik sözleri gündem oldu CHP'den de açıklama geldi

13.04.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş için kullandığı "Tito artığı" ifadeleri gündem yarattı. Baş, Destici'nin açıklamalarına " İşte ırkçılık budur" diyerek yanıt verirken bir açıklama da CHP tarafından geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Destici'ye tepki göstererek "Haddinizi bilin'" ifadelerini kullandı.

'Tito artığı' polemiği büyüyor! Destici'nin Erkan Baş'a yönelik sözleri gündem oldu CHP'den de açıklama geldi

Siyasette 'Tito artığı' polemiği tansiyonu yükseltti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici katıldığı bir canlı yayında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş için çok sert ifadeler kullandı. Destici, Baş için "Tito artığı" derken, Alman istihbaratının kontrolünde olan bir kişi imasında bulundu. Destici'nin açıklamalarına Baş 'Irkçı' diyerek yanıt verirken, söz konusu polemiğe CHP de katıldı. İşte detaylar....

MUSTAFA DESTİCİ'DEN ERKAN BAŞ'A: "ADAM TİTO ARTIĞI"

BBP lideri Destici, bir televizyon kanalında katıldığı bir canlı yayında TİP lideri Erkan Baş için çok sert ifadeler kullandı. Baş için 'Tito artığı' diyen Destici şu açıklamayı yaptı;

ghgfj

“Adam Tito artığı. Yani biliyorsunuz Yugoslavya’da bir Tito rejimi vardı. Sovyet rejimi benzeri bir komünist rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya’ya. Hep sol örgütlerin içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun; gönderiliyorsun Türkiye’ye. Senin gerçek soyadın ne? Jusovic. Burada neyi kullanıyorsun? Baş’ı kullanıyorsun. TİP’in başkanından bahsediyorum. Jusovic gerçek soyadı. Sen şimdi Türk milletinin karşısına Jusovic diye çıkabiliyor musun? Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum.”

ERKAN BAŞ'TAN JET YANIT: "İŞTE IRKÇILIK BUDUR"

Destici'nin sözlerine ise Baş'tan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Baş, Destici'yi ırkçılıkla suçlarken şu ifadeleri kullandı;

erkan

"Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!

‘Gizleniyor’ dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir."

Destici'nin "Tito artığı" çıkışına Erkan Baş'tan çok sert yanıt! Destici'nin "Tito artığı" çıkışına Erkan Baş'tan çok sert yanıt!

CHP'DEN DESTİCİ'YE SERT TEPKİ: "HADDİNİZİ BİLİN!"

İkili arasında süren polemiğe CHP de katıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, BBP lideri Destici'ye tepki gösterdi.

gfdhd

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Atamızın ‘Düşmanla sonuna kadar dövüşen çekilmek nedir bilmeyenler’ dediği muhacirlerimize hakaret eden Cumhur İttifakı mensubu Kim olduğunu sanıyor da isimlerini, dillerini, dinlerini korumak için mücadele verenleri ötekileştirmeye, hakaret etmeye kalkıyor? Haddinizi bilin!” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bizzat tanığıyım' diyerek yanıt verdi: 2018 seçimlerinde... 'Bizzat tanığıyım' diyerek yanıt verdi: 2018 seçimlerinde...
'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum
Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."
Anahtar Kelimeler:
Erkan Baş Faik Öztrak Mustafa Destici CHP

En Çok Okunan Haberler

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

Şoke eden ayrılık açıklaması! "Cinsel ilişkimiz..."

Şoke eden ayrılık açıklaması! "Cinsel ilişkimiz..."

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğa alkol içirip cinsel istismarda bulundu

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğa alkol içirip cinsel istismarda bulundu

İlginizi Çekebilir

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.