Tiyatroya 65 yılını veren Bozkurt Kuruç sahneyi bırakamıyor

Tiyatronun ihtişamından çok etkilendiğini belirten Kuruç, "Saman Pazarı'nda otururduk. Beni tiyatroya götürmüşlerdi. Hangi oyundu hatırlamıyorum ama fuayeye girdiğimde hayatımda görmediğim kadar büyük koltuklar gördüm. Bir koltuğun ucuna oturdum, salonun ihtişamını seyrettim. Küçük Tiyatro'nun tepesi vitraylarla örtülüydü ve müthiş etkileyiciydi. Hafızamda bu kaldı. Şimdi adımı taşıyan bir sahne var evet ama bunun için bir ömre ihtiyaç var galiba." diye konuştu.

Kuruç, Ankara Devlet Tiyatrosunda Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustalardan ders aldığını anlattı.

Kartal Tibet ile aynı dönemde eğitim gördüğünü dile getiren Kuruç, şöyle devam etti:

"Çalışmak için saat 04.00'te kalkıyorduk. Aynı sınıftaki bir öğrenci arkadaşımız bu nedenle Kartal Tibet ve beni şikayet etmişti. Hem egzersiz hem yetenek hem de iyi eğitim önemliydi. Bugün pek çok üniversitede konservatuvar adı altında kuruluşlar var ancak o zaman Ankara Devlet Konservatuvarının özel bir yasası vardı ve eğitimi de özeldi. Biz oralardan yetiştik."

Üniversiteden mezun olduktan sonra çok karmaşık bulduğu için İstanbul'a gitmediğini dile getiren Kuruç, bu nedenle eğitim ve sanat hayatını Ankara'da sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Üniversitelerde bugün çok sayıda güzel sanatlar, tiyatro bölümün bulunduğuna işaret eden Kuruç, "Tiyatro eğitimini almış ustalar yerine aktörlük eğitimini bilmeyen eğitmenlerle bu işi bitirmeye çalışıyorlar. Kötü niyetli demiyorum ama tıpta da böyle. Beyin ameliyatı yapacak doktorun başka bir eğitim alması gerekir. Her nörolog ameliyat edecek diye bir kural yok." ifadelerini kullandı.