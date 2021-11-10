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  4. Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi!

Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi!

10.11.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1983 yapımı Tokatçı filminde canlandırdığı Emine karakteriyle tanınan usta oyuncu Nazan Saatçi, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi!

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Tokatçı filmindeki performansıyla akıllarda kalan Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi, son haliyle şaşırttı.

Nazan Saatçi, birçok Yeşilçam projesinde yer almış olsa da, akıllarda Kemal Sunal'ın hayat verdiği Osman karakterinin vazgeçilmez aşkı Emine olarak kaldı.

Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi!

''Tutma kendini! Haydi kudur artık'' repliğiyle hatırlanan usta oyuncu, o dönem güzelliğiyle adından söz ettiriyordu.

Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi!

1958 yılında Samsun'da doğan Nazan Saatçi, üniversite okumak için İstanbul'a taşındı. İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat eğitim alan yıldız, 1978 yılında İnci Gazetesi tarafından 'Sinema Kraliçesi' seçildi. 1983 yılında katıldığı Asya Güzellik Yarışması'nda ikinci olan Saatçi, birçok yapımda kamera karşısına geçti.

İşte Nazan Saatçi'nin son hali:

Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi!

Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi!

Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşkına çevirdi!


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Kemal Sunal
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