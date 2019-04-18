Tokat'ta yakılmış insan kemikleri bulundu

TOKAT(AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesi Kelkit çayı kenarında yanmış bir insana ait kemik parçaları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Meralar mevkisinde hayvan otlatan bir çobanın ihbarı üzerine yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda inceleme yaptı.

Ekipler, çukurdaki yanmış araç lastiklerinin arasında insan kemikleri olduğunu tespit etti.

Kemikleri bir torbaya koyan ekipler, cesedin kime ait olduğunun belirlemek için araştırma başlattı.

