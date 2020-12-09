Tolga Karel'den ABD'yi kötüleyen Sermiyan Midyat'a olay sözler! 'S..tirsin gitsin'

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Karel, 2016 yılında ABD'ye yerleşerek tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel, Türkiye'den uzak kalsa da sık sık gündeme dair yorum yapmaktan geri kalmıyor.

Karel, geçtiğimiz günlerde ABD’de çektiği videoyla ABD’yi kötüleyen Sermiyan Midyat’ı eleştirdi.

"GEL ONU ABD'DE YAP"

Sosyal medya hesabından kendisine konuyla ilgili fikrini soran takipçisine yanıt veren Karel, eleştirinin dozunu kaçırdı. İşte Karel'in o paylaşımı;“S....n gitsin. Yaranmak için ne yapacağını şaşırmış. Türkiye’de kadın dövdün geziyorsun gel onu ABD’de yap bakalım nerenden ne alıyorlar!”





