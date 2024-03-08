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  4. Usta oyuncu Tolga Savacı ve Nermin Bezmen boşandı mı? Olay iddia

Usta oyuncu Tolga Savacı ve Nermin Bezmen boşandı mı? Olay iddia

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 11:48
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Geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen vefat etmeden önce oyuncuyla boşandıklarına dair çıkan iddiaları yalanladı. Bezmen, "Allah'tan korkunuz! Yalan habere üzülen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Tolga'mın hayranlarına: Lütfen üzülmeyin!" dedi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Tolga Savacı 26 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, acı haberi eşi Nermin Bezmen Instagram hesabından duyurmuştu.

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Tolga Savacı'nın ani kaybı nedeniyle zor günler geçiren Bezmen, vefat etmeden önce Savacı ile boşandıklarına dair çıkan iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklama yaptı.

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"ALLAHTAN KORKUNUZ"

Nermin Bezmen, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

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"Yüreğimin bıçaklarla kıyılıp yangınlarda olduğu şu günlerde sevdiceğim Tolgacığımla boşanmış olduğumuz üzerine insafsız, Allah'tan korkunuz! Yalan habere üzülen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Tolga'mın hayranlarına: Lütfen üzülmeyin! Biz boşanmadık, ayrılmadık. Daha o sabah 'İlk günkü kadar aşığım sana' diye sarmalamıştı beni. 'Ben de sana bir tanem' demiştim… Son sözlerimiz buydu."

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