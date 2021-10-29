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Tom Hanks’ten evlenen çifte sürpriz

29.10.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks geçen hafta Santa Monica'da deniz kıyısındaki düğüne sürpriz bir şekilde katılmaya karar verdi. Çift ile fotoğraf çektiren Hanks'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti.

Tom Hanks’ten evlenen çifte sürpriz

FOX LA’nın haberine göre; çift, arkadaşları ve ailelerinin katılımıyla sahilde düğünleri için toplanmıştı, ancak tören sona ererken Hanks de aralarına katılarak çifte sürpriz yaptı.

Diciembre ve Tashia Farries oyuncuyu gördüklerinde şoke olduklarını söylüyorlar. Sahilde çekilen videoda, bunun aynı cinsiyetten çiftlerin düğünü olduğunu öğrenince Hanks’in ayrıca mutlu olduğu görülüyor.

Tashia, Hanks’in töreni uzaktan izlediğini ve sonra yaklaştığını söylüyor. Oyuncu; “Töreni oradan gördüm ve şimdiye kadar gördüğüm en güzel törenlerden biri olmalı” diyerek çifti tebrik ediyor.

tom_hanks-instagram

Tashia Farries, ünlü müşteriler için özel bir şef olarak çalışmasına rağmen, Hanks gibi bir starla karşılaşmanın onu şaşırttığını ve mutlu ettiğini söylüyor. Farries sözlerine şu şekilde devam ediyor:

“İki kadın olmamız, evet 2021 ama, ne yazık ki henüz her yerde kabul edilmiyor.”

Hanks’in varlığı, Diciembre için ölen erkek kardeşinden bir işaret niteliği de taşıyor. Kardeşinin portresine, ailenin geri kalanıyla birlikte bir sandalyede yer verilmiş ve Hanks, konuyla ilgili detayları öğrenince ilginç bir tesadüf daha yaşanıyor: Hanks, Diciembre’nin erkek kardeşiyle aynı doğum gününü paylaştığını açıklıyor.

Diciemre, “Maalesef düğünde değildi, ama Tom Hanks’in gelmesi onun burada olduğunu söyleme şekliydi” dedi.

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Tom Hanks
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