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Tom Hardy’e bu sefer Vietnam yolu göründü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Vietnam savaşını konu alan The Things They Carried filminin oyuncu kadrosu belli oldu. Başrolünü Tom Hardy’nin üstleneceği filmin kadrosunda ise yok yok!

Tom Hardy’e bu sefer Vietnam yolu göründü

Tom Hardy, son olarak Capone filminde Al Capone’u canlandırmıştı. Yakışıklı aktörün yeni projesi ise Vietnam Savaşı draması The Things They Carried olacak.

Amerikalı yazar Tim O'Brien'ın aynı adlı eserinden uyarlanacak olan The Things They Carried adlı filmin oyuncu kadrosu açıklandı. Açıklamaya göre filmin oyuncu kadrosu şöyle: Tom Hardy, Tye Sheridan, Bill Skarsgård, Ashton Sanders, Stephan James, Pete Davidson, Angus Cloud, Martin Sensmeier ve Moises Arias. Filmin senaryosunu ise Scott B. Smith yazacak.

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Filmin yönetmenliğini ise daha önce Ghost in the Shell ve Snow White and the Huntsman’ı yöneten Rupert Sanders üstlenecek.

Tye-Sheridan-Tom-Hardy-Stephan-James-Bill-Skarsgård-Pete-Davidson-Ashton-Sanders

THE THINGS THEY CARRIED KONUSU

Uyarlanan roman, 1990 yılında yayınlandı ve O’Brien’in 23. Piyade Tümeni’nde bir asker olarak yaşadıklarına dayanıyor. Kitapta, Vietnam Savaşı sırasında karada savaşmaya gönderilen Amerikan askerlerinden oluşan bir takımdaki genç adamlar, akıl sağlığı ve birbirleri için savaşırken, kendilerini kaos ve kafa karışıklığının ortasında buluyor. Hikaye, korku, cesaret, suçluluk ve kayıp temalarını araştırıyor.

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