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Tonga'da yanardağ patladı, uyarılar peş peşe geldi! Uygu görüntüleri yayınlandı

15.01.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tonga'nın Hunga Ha'pai Adası'nda yer alan yanardağda patlama yaşandı. Patlama sonrası Tsunami meydana geldi. Tsunami sebebiyle yerleşim yerleri su altında kaldı. Pek çok ülke için tsunami uyarıları peş peşe geldi. Yanardağ patlamasının uydu görüntüsü de yayınlandı.

Tonga'da yanardağ patladı, uyarılar peş peşe geldi! Uygu görüntüleri yayınlandı

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyinde bulunan yanardağ, dün sabah saatlerinden itibaren kül, buhar ve gaz püskürtmeye başladı. Yetkililer tarafından ada sakinlerinden yüksek bölgelere geçmeleri istendi. Patlama sonrası yapılan tsunami uyarısının ardından Nuku'alofa'da dev dalgalar kıyıya vurdu. Çok sayıda yerleşim alanı da sular altında kaldı. Kentteki bir kilisede ve bazı evlerde su baskınları oldu.

TSUNAMİ DALGASI 83 SANTİMETREYE ULAŞTI

ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Nuku’alofa’da tsunami dalgası 83 santimetreye kadar ulaştı.

UYDU GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Hunga Tonga yanardağı patlamasının uydu görüntüsü de yayınlandı.

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JAPONYA'YA KADAR ULAŞTI

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması, Japonya'da tsunamiye neden oldu.

Kyodo ajansının Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) dayandırdığı haberine göre, Tonga'da bulunan bir yanardağın dün aktif hale gelmesinin ardından ülkenin güneyindeki Amami Adası'nda 1,2 metreyi bulan dev dalgalar gözlemlendi.

JMA, ülkenin güneybatısındaki adaların bir kısmında, yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yüksekliği 1 metreyi geçmeyen tsunamiler oluştuğunu belirten JMA, bu olaylarda can veya mal kaybı olmadığını vurguladı.

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara deniz kenarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Tonga'daki yanardağın aktif hale geçmesinin ardından yapılan tsunami uyarılarının ardından, Japonya Başbakanlık Ofisi'nde irtibat bürosu oluşturulmuştu.

ABD VE KANADA İÇİN DE TSUNAMİ UYARISI

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi'nin yaptığı açıklamada ise, Alaska'dan California'ya kadar ABD'nin batı yakası ve Kanada'nın batı sahilleri için tsunami uyarısında bulunuldu.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Hawaii eyaleti için de tsunami uyarısı yayınlandığını bildirerek, eyalette yer alan tüm adaların Acil Durum Yönetimi tarafından gözlemlendiğini ve şu ana kadar bildirilen herhangi bir hasar olmadığını, adalarda sadece küçük çaplı sel baskınları meydana geldiğini ifade etti.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisinden (ONEMI) yapılan açıklamada da, Şili Antarktikası ile Pasifik Okyanusu'nda bulunan San Felix Adası, Juan Fernandez Takımadaları ve Paskalya Adası için tsunami uyarısında bulundu.

PASİFİK'TE UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Pasifik Okyanusunun güneyinde bulunan Fiji’de de alarm verildi. Yetkililer halkı güçlü akıntılar ve tehlikeli dalgalar nedeniyle kıyı şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı. Tsunami uyarısı yayınlayan hükümet, kıyı bölgelerindeki insanlar için tahliye merkezleri açtı.

Yanardağdan 2 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda’da da Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, bazı bölgelerinin "büyük bir volkanik patlamanın ardından kıyıda güçlü ve olağandışı akıntılar ile öngörülemeyen dalgalanmalara" maruz kalabileceğini belirterek halkı uyarıda bulundu.

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ARALIK AYINDAKİ PATLAMADAN 7 KAT DAHA GÜÇLÜ

Dünkü patlamanın ardından Tonga Jeoloji Servisi (TGS) tarafından yapılan açıklamada, Tongalılara kapalı alanda kalmaları ve dışarıda maske takmaları yönünde uyarı yapılmıştı.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

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patlama
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