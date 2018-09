 Topkapı Sarayı'ndaki restorasyon çalışmaları

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) TOPKAPI Sarayı'nda restorasyonu devam eden Cariye Taşlığı ile restorasyonu tamamlanan Hünkar ve Valide Sultan Hamamları görüntülendi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) "Dünya Turizm Günü" nedeniyle Topkapı Sarayı'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı katıldı.

"İNŞALLAH 2018'İ 40 MİLYONA YAKIN BİR TURİSTLE KAPATACAĞIZ"

Topkapı Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte sarayı ziyarete gelen turistlere çiçek dağıtıldı. Etkinlikte konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Dünya Turizm Günü"ne değinerek, "Bu vesileyle bugün Topkapı Sarayı'nda bugünümüzü turistlerle birlikte geçirelim dedik. Onlarla biraz vakit geçirdik, sohbet ettik. Tüm sektör mensuplarının hepsinin turizm gününü kutluyorum" dedi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bir gazetecinin "Bu sezon nasıl geçti? Beklentileriniz nedir? Aynı zamanda kurdaki artış Türk turizmini nasıl etkiledi?" sorusuna, "Yurt dışından gelen turist açısından bakıldığı zaman, kurların yüksek olması, alçak olması yabancı turistle ilgili bir durumdur. Negatif bir durum söz konusu değil. Yerli turizmle uğraşan arkadaşlarımızla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz bu dönemde. Bu sene güzel bir sene. İyi bir sene geçiriyoruz. 2018'i inşallah 40 milyona yakın bir turistle kapatacağız. Sektörümüz, 2019'da rekor kırmaya devam edecektir. Mesele artık, kişi başı gelirin artırılmasıyla ilgili çalışmaların yapılması. O konulara odaklanılması. Burada hep birlikte gezdik beraber. Arjantinli, Amerikalı turistlerle birlikte olduk. Dünyanın her yerinden ülkemize gelen turistler var. Bizim ülkemiz, dünyanın her yerinden gelen turiste sunacak, her türlü ürüne sahip" şeklinde yanıt verdi.