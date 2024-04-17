Toplu taşımanın ortasında bir anda kendisini yere atıp yılan gibi sürünmeye başladı! Çevredekiler kahkahalarına engel olamadı

Fransa'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kişi kalabalık bir toplu taşıma aracının ortasında bir anda kendisini yere atarak garip hareketlerde bulunmaya başladı. Önce yılan gibi sürünen adam daha sonrasında ayağa kalkarak kameraya doğru bağırmaya başladı. O anlarda toplu taşıma aracının içinde bulunan diğer yolcular ise duruma anlam veremezken kahkahalarına da engel olamadı.

Toplu taşıma aracındaki tuhaf davranışları sayesinde 785 bin takipçiye ulaşan adamın gönderisi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu adamı neden takip ederler ki?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten inanılmaz" yorumunu ekledi.