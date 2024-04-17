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    4. Toplu taşımanın ortasında bir anda kendisini yere atıp yılan gibi sürünmeye başladı! Çevredekiler kahkahalarına engel olamadı

    Toplu taşımanın ortasında bir anda kendisini yere atıp yılan gibi sürünmeye başladı! Çevredekiler kahkahalarına engel olamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.04.2024 08:01
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    Fransa'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medya kullanıcılar arasında popüler olurken görenlere adeta 'Ben ne izledim' dedirtti. Görüntülerde bir kişinin toplu taşıma aracının ortasında bir anda kendisini yere atıp yılan gibi süründüğü anlar yer aldı. O anlara yorum yağdı.

    Fransa'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kişi kalabalık bir toplu taşıma aracının ortasında bir anda kendisini yere atarak garip hareketlerde bulunmaya başladı. Önce yılan gibi sürünen adam daha sonrasında ayağa kalkarak kameraya doğru bağırmaya başladı. O anlarda toplu taşıma aracının içinde bulunan diğer yolcular ise duruma anlam veremezken kahkahalarına da engel olamadı.

    toplu-taşıma

    Toplu taşıma aracındaki tuhaf davranışları sayesinde 785 bin takipçiye ulaşan adamın gönderisi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu adamı neden takip ederler ki?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten inanılmaz" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Fransa Toplu taşıma
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