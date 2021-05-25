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Toplumun dayattığı güzellik standartlarına baş kaldıran birbirinden cesur 10 model

Seray Üstün Seray Üstün
25.05.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslü, uzun boylu, pürüzsüz bir yüze sahip ve sıfır beden olmak güzellik çerçevesinde içerisinde kişilere dayatılan standartlardan başka bir şey değildir. Günümüzden 20 yıl öncesinde özellikle tüm modellerin mükemmel ve Barbie bebeklere benzer vücut şekillerinin olması bekleniyordu. Ancak zaman değişti ve artık güzellik sadece dış görünüşle oluşan bir kavram olmaktan uzaklaştı.

Toplumun dayattığı güzellik standartlarına baş kaldıran birbirinden cesur 10 model

Belirlenen kalıplar içerisinde herkesin aynı gözüktüğü bir güzellik anlayışı etkiliyordu. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber estetiğe daha çabuk ulaşılması tek tip kadın ve erkek modellerini ortaya çıkarttı. Karşınızda kendilerine dayatılan bu standartlara baş kaldıran, bu mücadelelerinde de başarıya ulaşmış o cesur modeller...

LUKE SMITH

LUKE SMITH

Londralı bu stilist ve model olan Smith, sıra dışı tavırlarıyla gördüklerini etkilemeyi seviyor. Luke alışılmadık görünümünü gerçek bir markaya dönüştürdü.

DUAN MEI YUE

DUAN MEI YUE

Singapurlu genç model, Asya’nın büyüleyici güzelliğini alışmadık sınırların dışına çıkartmayı başardı. 19 yaşındaki model, New York Moda Haftası’nda bir yıldız oldu.

DARIA SVERTILOVA

darıa svertilova

Daria Svertilova, Ukraynalı bir model ve fotoğrafçı olarak tanındı. Çocukluğundan beri en büyük hayali model olmak olan Daria, günümüzde dünyaca ünlü markalarla çalışıyor.

BECCA HORN

BECCA HORN

Ön dişleri arasında boşluk bulunan Becca, doğal güzelliğin modadaki temsilcisi oldu. İnci gibi dişlere inat Becca, gülümsemesini asla gizlemiyor.

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LISA HELENE KRAMER

LISA HELENE KRAMER

Büyük bir burun ve kulaklar, Lisa’nın görünümünü unutulmaz kılan özellikler olarak biliniyor. Lisa alışmadık görüntüsüyle diğer modellerden anında ayrılıyor.

CORAL KWAYIE

CORAL KWAYIE

Büyük Britanya’da yaşayan 26 yaşındaki Coral, yüzünün tamamını kaplayan çillerden hiçbir zaman utanç duymuyor. Carol, neredeyse hiç makyaj yapmıyor ve doğal güzelliğini cesur bir şekilde sergiliyor.

TIN GAO

TİN GAO

Tin Gao, bir manken ajansı tarafından keşfedilen genç bir yetenektir. Seyrek ve pembeye boyadığı kaşları, alnın tam ortasında bulunan beniyle Tin, moda dünyasında büyük ses getirmeyi başardı.

ANDREA THOMAS

ANDREA THOMAS

Vitiligo ile büyük beden bir model olarak Andrea, görünüşüyle gurur duyuyor ve güzel ve mutlu olmak için diğer insanların ideal güzellik fikirlerine uymanın gerekli olmadığını örnek olarak kanıtlıyor.

SARA HIROMI

SARA

Amerikalı bir model olan Sara aynı zamanda eğitimini tamamlamış bir mimardır. Mimarlık yaptığı sırada değişik tarzıyla dikkat çeken Sara, modellik kariyerine çok ani bir şekilde başladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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