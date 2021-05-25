Toplumun dayattığı güzellik standartlarına baş kaldıran birbirinden cesur 10 model

Belirlenen kalıplar içerisinde herkesin aynı gözüktüğü bir güzellik anlayışı etkiliyordu. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber estetiğe daha çabuk ulaşılması tek tip kadın ve erkek modellerini ortaya çıkarttı. Karşınızda kendilerine dayatılan bu standartlara baş kaldıran, bu mücadelelerinde de başarıya ulaşmış o cesur modeller...

LUKE SMITH

Londralı bu stilist ve model olan Smith, sıra dışı tavırlarıyla gördüklerini etkilemeyi seviyor. Luke alışılmadık görünümünü gerçek bir markaya dönüştürdü.

DUAN MEI YUE

Singapurlu genç model, Asya’nın büyüleyici güzelliğini alışmadık sınırların dışına çıkartmayı başardı. 19 yaşındaki model, New York Moda Haftası’nda bir yıldız oldu.

DARIA SVERTILOVA

Daria Svertilova, Ukraynalı bir model ve fotoğrafçı olarak tanındı. Çocukluğundan beri en büyük hayali model olmak olan Daria, günümüzde dünyaca ünlü markalarla çalışıyor.

BECCA HORN

Ön dişleri arasında boşluk bulunan Becca, doğal güzelliğin modadaki temsilcisi oldu. İnci gibi dişlere inat Becca, gülümsemesini asla gizlemiyor.

LISA HELENE KRAMER

Büyük bir burun ve kulaklar, Lisa’nın görünümünü unutulmaz kılan özellikler olarak biliniyor. Lisa alışmadık görüntüsüyle diğer modellerden anında ayrılıyor.