Toplumun dayattığı güzellik standartlarına baş kaldıran birbirinden cesur 10 model

Belirlenen kalıplar içerisinde herkesin aynı gözüktüğü bir güzellik anlayışı etkiliyordu. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber estetiğe daha çabuk ulaşılması tek tip kadın ve erkek modellerini ortaya çıkarttı. Karşınızda kendilerine dayatılan bu standartlara baş kaldıran, bu mücadelelerinde de başarıya ulaşmış o cesur modeller...
Londralı bu stilist ve model olan Smith, sıra dışı tavırlarıyla gördüklerini etkilemeyi seviyor. Luke alışılmadık görünümünü gerçek bir markaya dönüştürdü.
Singapurlu genç model, Asya’nın büyüleyici güzelliğini alışmadık sınırların dışına çıkartmayı başardı. 19 yaşındaki model, New York Moda Haftası’nda bir yıldız oldu.
Daria Svertilova, Ukraynalı bir model ve fotoğrafçı olarak tanındı. Çocukluğundan beri en büyük hayali model olmak olan Daria, günümüzde dünyaca ünlü markalarla çalışıyor.
Ön dişleri arasında boşluk bulunan Becca, doğal güzelliğin modadaki temsilcisi oldu. İnci gibi dişlere inat Becca, gülümsemesini asla gizlemiyor.
Büyük bir burun ve kulaklar, Lisa’nın görünümünü unutulmaz kılan özellikler olarak biliniyor. Lisa alışmadık görüntüsüyle diğer modellerden anında ayrılıyor.
Büyük Britanya’da yaşayan 26 yaşındaki Coral, yüzünün tamamını kaplayan çillerden hiçbir zaman utanç duymuyor. Carol, neredeyse hiç makyaj yapmıyor ve doğal güzelliğini cesur bir şekilde sergiliyor.
Tin Gao, bir manken ajansı tarafından keşfedilen genç bir yetenektir. Seyrek ve pembeye boyadığı kaşları, alnın tam ortasında bulunan beniyle Tin, moda dünyasında büyük ses getirmeyi başardı.
Vitiligo ile büyük beden bir model olarak Andrea, görünüşüyle gurur duyuyor ve güzel ve mutlu olmak için diğer insanların ideal güzellik fikirlerine uymanın gerekli olmadığını örnek olarak kanıtlıyor.
Amerikalı bir model olan Sara aynı zamanda eğitimini tamamlamış bir mimardır. Mimarlık yaptığı sırada değişik tarzıyla dikkat çeken Sara, modellik kariyerine çok ani bir şekilde başladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum