Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Kadınların büyük tutkusu topuklu ayakkabı.
Zaman zaman acılı bir sürece dönüşebiliyor değil mi? İşte sizlere bu acılı süreci önlemek için 10 öneri!
Alışverişi akşamüstü hatta akşam saatlerinde yapın. Gün boyunca şişen ayakların, günün sonunda hala rahat olması oldukça önemlidir. Bu yüzden akşamüstü ve sonrasında topuklu ayakkabı denediğinizde ayağınız rahatsız hissetmiyorsa, doğru ayakkabıyı buldunuz demektir.
Ayağınızın topuğun yüksekliği dolayısıyla ne kadar aşağıya kaydığı önemlidir. Ayakkabıyı giyip ayağa kalktığınızda, topuğunuz ve ayakkabının arasında işaret parmağınızı sokacak bir boşluk kaldıysa eğer, ayakkabı sizin ayağınıza uymamış demektir.
Topuklu ayakkabınızı giymeden önce üçüncü ve dördüncü ayak parmağınızı birbirine bantlayın. Bu yöntem parmaklar arasındaki zorlanmayı azaltarak ağrıyı önlemeye yardımcı olur.
Daha kalın tabanlı veya kalın topuklu ayakkabılar seçin. Taban ve topuk inceldikçe, adımlarınızdaki darbe sizi o kadar fazla etkileyecektir. Daha kalın tabanlı veya topuklu ayakkabılar ise adımlarınızdaki darbeyi emecektir. Bu da daha kolay yürümenizi sağlayacaktır.
Ayakkabı eğer ayağınızı sıkıyorsa kalın bir çorabı ayağınıza geçirip ayakkabıyı giyin ve saç kurutma makinenizi en sıcak moduna alarak ayakkabıya tutun. Sonrasında evin içinde yarım saat boyunca çoraplar ve ayakkabı ile gezdiğinizde ayakkabınız açılacaktır. Ancak unutmayın; en sağlıklısı almak için ayakkabıyı denediğinizde rahat hissettirmesi. "Biraz sıkıyor ama zamanla açılır" diye düşünerek alışveriş yapmamaya çalışın, ayağınızın rahat etmesi çok önemli.
Ayağınıza düzenli pedikür yaptırmak ve ayak tırnaklarınızı küt kestirmek, topuklu giyerken daha rahat hissetmenize katkı sağlayacaktır.
Yeni topuklu ayakkabılar, tabanları pürüzsüz olduğu için kayarlar. Bunu önlemek için altına birkaç çizik atmanız yeterli olacaktır.
Gün boyunca ayağın terlemesinden dolayı ayağınız gittikçe ayakkabının önüne doğru kayacak ve parmaklarınızda baskı oluşturacaktır. Bunu önlemek için ter önleyici spreylerden ya da bebek pudrasından yararlanabilirsiniz.
Topuklular ile uzun süre ayakta kalmanız gerekiyorsa, tabanına koyabileceğiniz silikon yastıklardan mutlaka edinmelisiniz. Bunlar tabanın sert hissiyatını yumuşatacaktır ve ayakta durmak acılı olmayacaktır.
Her gün farklı yüksekliklerde topuklu giydiğinizde, bu sizin ayak ağrınızı önleyecektir.
Bu noktalara dikkat ederek daha keyifli bir topuklu ayakkabı deneyimi yaşayabilirsiniz.
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