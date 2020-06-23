Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Kadınların büyük tutkusu topuklu ayakkabı.

Zaman zaman acılı bir sürece dönüşebiliyor değil mi? İşte sizlere bu acılı süreci önlemek için 10 öneri!

1. Topuklu ayakkabılarınızı doğru saatlerde alın!

Alışverişi akşamüstü hatta akşam saatlerinde yapın. Gün boyunca şişen ayakların, günün sonunda hala rahat olması oldukça önemlidir. Bu yüzden akşamüstü ve sonrasında topuklu ayakkabı denediğinizde ayağınız rahatsız hissetmiyorsa, doğru ayakkabıyı buldunuz demektir.

2. Topuk yüksekliğini doğru seçin!

Ayağınızın topuğun yüksekliği dolayısıyla ne kadar aşağıya kaydığı önemlidir. Ayakkabıyı giyip ayağa kalktığınızda, topuğunuz ve ayakkabının arasında işaret parmağınızı sokacak bir boşluk kaldıysa eğer, ayakkabı sizin ayağınıza uymamış demektir.

3. Bant kullanın!

Topuklu ayakkabınızı giymeden önce üçüncü ve dördüncü ayak parmağınızı birbirine bantlayın. Bu yöntem parmaklar arasındaki zorlanmayı azaltarak ağrıyı önlemeye yardımcı olur.

4. Daha kalın tabanlı veya topuklu ayakkabılar seçin!

Daha kalın tabanlı veya kalın topuklu ayakkabılar seçin. Taban ve topuk inceldikçe, adımlarınızdaki darbe sizi o kadar fazla etkileyecektir. Daha kalın tabanlı veya topuklu ayakkabılar ise adımlarınızdaki darbeyi emecektir. Bu da daha kolay yürümenizi sağlayacaktır.