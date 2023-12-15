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    4. Torunun kendisine benzemediğini söyleyen dede DNA testi yaptırdı! Sonuç şoke etti... Meğerse oğlunun biyolojik babası değilmiş

    Torunun kendisine benzemediğini söyleyen dede DNA testi yaptırdı! Sonuç şoke etti... Meğerse oğlunun biyolojik babası değilmiş

    15.12.2023 13:28 | Son Güncelleme:
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    Çin'de yaşanan bir olay ülkede geniş yankı uyandırdı. Adı sadece Li olarak açıklanan bir adam torunun kendisine benzemediğinden şüphelenerek DNA testi yaptırmaya karar verdi. Torunun biyolojik olarak kendisiyle akrabalığının bulunmadığını oğluna söyleyen dede büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü yenilenen DNA sonucunda torunu oğlunun gerçek oğlu çıktı. Ancak Li'nin yıllardır oğlu olarak bildiği kişiyle herhangi bir kan bağının bulunmadığı tespit edildi.

    Torunun kendisine benzemediğini söyleyen dede DNA testi yaptırdı! Sonuç şoke etti... Meğerse oğlunun biyolojik babası değilmiş

    MYNET- DIŞ HABERLER Adı sadece Li olarak açıklanan Çinli bir adam 6 yaşındaki torunun kendisine benzememesinden şüphenelenerek DNA testi yaptırmaya karar verince hayatının en büyük gizemini öğrendi. DNA sonucunda dede ve torunu arasında akrabalık olmadığı tespit edildi. Oğluna durumu açıkladığında ise Li'nin aksine oğlu karısına güvendiğini söyledi. Ancak gelin ve kayınpederi arasındaki tartışmalara daha fazla dayanamayan oğlu DNA testini kabul etti.

    SONUÇLARA İNANAMADI

    DNA testinde oğlu ve torunu arasında kan bağının olduğunun tespit edilmesi üzerine dede Li şaşkına döndü. Torun ve dede arasındaki uyuşmazlığın nedeni ise, Li'nin yıllardır olarak oğlu bildiği kişinin biyolojik babası olmaması. Snook'un haberine göre, Li'nin eşi hayatlarını değiştiren bu sırla birlikte hayatını kaybetti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin DNA
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