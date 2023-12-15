Torunun kendisine benzemediğini söyleyen dede DNA testi yaptırdı! Sonuç şoke etti... Meğerse oğlunun biyolojik babası değilmiş

MYNET- DIŞ HABERLER Adı sadece Li olarak açıklanan Çinli bir adam 6 yaşındaki torunun kendisine benzememesinden şüphenelenerek DNA testi yaptırmaya karar verince hayatının en büyük gizemini öğrendi. DNA sonucunda dede ve torunu arasında akrabalık olmadığı tespit edildi. Oğluna durumu açıkladığında ise Li'nin aksine oğlu karısına güvendiğini söyledi. Ancak gelin ve kayınpederi arasındaki tartışmalara daha fazla dayanamayan oğlu DNA testini kabul etti.

SONUÇLARA İNANAMADI

DNA testinde oğlu ve torunu arasında kan bağının olduğunun tespit edilmesi üzerine dede Li şaşkına döndü. Torun ve dede arasındaki uyuşmazlığın nedeni ise, Li'nin yıllardır olarak oğlu bildiği kişinin biyolojik babası olmaması. Snook'un haberine göre, Li'nin eşi hayatlarını değiştiren bu sırla birlikte hayatını kaybetti.