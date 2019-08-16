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Toy Story 4 filminin gişe hasılatı 1 milyar dolar sınırını aştı

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SİNEMA TV  | 16.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Sevilen animasyon seri Toy Story 4, gişe hasılatı milyar dolar sınırını geçen filmler arasına katıldı.

Toy Story 4 filminin gişe hasılatı 1 milyar dolar sınırını aştı

Disney rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Sevilen animasyon seri Toy Story’nin (Oyuncak Hikayesi) son halkası 2019'da milyar dolara ulaşan altıncı film oldu. Disney’in 5 filmi birden aynı yıl milyar dolar sınırını aşmış oldu. Böylece iki alanda da rekor kırıldı. Daha önce Disney aynı yıl içinde dört filmiyle milyar dolar sınırını aşmayı başarmıştı. Ayrıca daha önce aynı yıl içinde en fazla beş film milyar dolar sınırını geçebilmişti.

Toy Story 4, Pixar'ın milyar dolar kulübüne katılan dördüncü filmi. Daha önce Incredibles 2, Finding Dory ve Toy Story 3 filmleri de milyar dolara ulaştı. Toy Story 4, aynı zamanda gişesi milyar doları aşan sekizinci animasyon film. Haziran ayında vizyona çıkan filmin gişesinin 421.8 milyon doları ABD'den, 579.9 milyon doları ise diğer ülkelerden geliyor.

2019'da milyar dolar sınırını Avengers: Endgame (2.8 milyar $), The Lion King (1.3 milyar $), Captain Marvel (1.1 milyar $), Spider-Man: Far From Home (1.09 milyar $) ve Aladdin (1.04 milyar $) geçti.


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Anahtar Kelimeler:
Toy Story 4 oyuncak hikayesi Pixar

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