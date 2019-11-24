SPOR

Trabzonspor son 9 sezonun en iyi puanını elde etti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.11.2019 11:50 | Son Güncelleme

Ankaragücü’nu 3-0 mağlup ederek puanını 22’ye yükselten ve zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, 2010-2011 sezonundan sonra en iyi puanı elde etti.

Trabzonspor son 9 sezonun en iyi puanını elde etti

Ankaragücü’nu 3-0 mağlup ederek puanını 22’ye yükselten ve zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 29 puan topladığı 2010-2011 sezonundan sonra en iyi puanı elde etti.

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup eden Trabzonspor, çıkışını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor’u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, milli ara sonrası elde ettiği galibiyetle zirve tırmanışına devam etti. Bordo-mavililer puanını 22’e yükselterek söz konusu haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en yüksek puanını elde etti.

Trabzonspor, 12. haftalar baz alındığında son 9 sezondaki en iyi performansını sergiledi. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunun ilk 12 haftasında 16, 2017-2018 sezonunda 16, 2016-2017 sezonunda 12, 2015-2016 sezonunda 17, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 20, 2012-2013 sezonunda 19 puan, 2011-2012 sezonunda 20 puan ve 2010-2011 sezonunda 29 puan toplamıştı.

2010-2011’DEN SONRAKİ EN GOLCÜ İKİNCİ DÖNEM

Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en golcü ikinci dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 29 gol atarken, bu sezon ise 23 gol buldu. Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunun ilk 12 haftalık bölümünde 17 gol, 2012-2013 sezonunda 13 gol, 2013-2014 sezonunda 15 gol, 2014-2015 sezonunda 20 gol, 2015-2016 sezonunda 15 gol, 2016-2017 sezonunda 7 gol, 2017-2018 sezonunda 23 gol, 2018-2019 sezonunda da 19 gol kaydetti.

SON 2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise MKE Ankaragücü’nü 3-0 yenerek son iki haftada kalesini gole kapamış oldu.

Alanyaspor maçında 16 maçlık gol yeme serisine noktayı koyan bordo-mavili takım, bu haftada da deplasmanda oynadığı Ankaragücü mücadelesinde kalesinde gol görmedi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Adil Gevrek’e taraftardan duygulandıran sürprizAdil Gevrek’e taraftardan duygulandıran sürpriz
Teğmen Yürük'ün hedefi dünya şampiyonluğuTeğmen Yürük'ün hedefi dünya şampiyonluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor süper lig

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fırtına Antalya'da da esti

Fırtına Antalya'da da esti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trabzon yeni Yusuf Yazıcı'yı buldu!

Trabzon yeni Yusuf Yazıcı'yı buldu!

Süper Lig'de Talisca bombası

Süper Lig'de Talisca bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçı sonrası açıklama

''Maçtan önce mutluydum!''

ÖZET | Trabzonspor 1-2 Denizlispor maç sonucu

Denizli'den Trabzonspor'a çelme!

Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü

Trabzonspor VAR'a takıldı!

Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızının peşinde!

Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızının peşinde!

Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile görüşme tarihi belli oldu

Trabzonspor'un TFF ile görüşme tarihi belli oldu!

Trabzonspor’da hedef Denizlispor karşısında galibiyet

Trabzonspor'da hedef galibiyet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.