HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık atmıştı! Olayla ilgili yeni gelişme

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık atmıştı! Olayla ilgili yeni gelişme

25.10.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 1 Kasım 2018 tarihinde trafik polislerinin ceza yazmasına sinirlenip, çığlık atan öğretim görevlisi Ö.A.T.'nin görüntüsünü sosyal medyada paylaşan M.G.H., 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, görüntüyü çeken polis memurları A.K. ve O.K. beraat etti.

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık atmıştı! Olayla ilgili yeni gelişme

Fatih Balat Sahili'nde meydana gelen olayda bir üniversitede öğretim görevlisi Ö.A.T., seyir halindeyken direksiyonda cep telefonu ile konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrolde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin ceza yazdığını görünce sinir krizi geçiren Ö.A.T., dakikalarca çığlık attı. Polis memuru A.K., bu sırada cep telefonuyla Ö.A.T.'nin görüntüsünü çekti. Güçlükle sakinleştirilen Ö.A.T.'ye seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası uygulandı ve otomobili de trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜYÜ İFŞA ETMEKTEN DAVA

Ö.A.T., uygulama noktasında çığlık atarken çekilen görüntüsünün yaklaşık 1 ay sonra basına ve sosyal medyaya yansıması üzerine itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ö.A.T.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görüntüyü çeken polis memuru A.K. ile görüntüyü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerin bulunduğu 52 kişilik WhatsApp grubunda paylaşan diğer polis memuru O.K. ile videoyu Instagram hesabından yayınlayan M.G.H. hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan dava açıldı.

"STRES DURUMUMU ARTIRDI"

İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Ö.A.T., uygulama noktasında durdurulunca rektörlükteki toplantıya geciktiğini belirterek, "Geç kadığım toplantının stresi ile mücadele ederken polis memurlarından birisinin şahsi cep telefonu ile görüntümü kaydettiğimi fark ettim. Bu bende daha da stres durumumu artırdı. 1 ay sonra ders sırasında görüntünün sosyal medyada paylaşıldığını gördüm. Şoke oldum. Aile ve iş çevremden tepki aldım. Şikayetçiyim" dedi.

POLİSLERE BERAAT, PAYLAŞANA HAPİS CEZASI

Yargılama sonunda polis memurlarının yaka kamerasının şarjı olmadığı için şahsi cep telefonu ile delil elde etmek amacıyla görüntüyü çektiği, yine bu amaçla sadece trafik ekibindeki kişilerin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştıkları belirtildi. Polis memurları A.K. ve O.K.'nin, suç kastı ile hareket etmedikleri gerekçesiyle beraatlarına karar verildi. Görüntüyü paylaşan sanık M.G.H'nin ise söz konusu görüntüyü başka bir internet sitesinden aldığını ileri sürdüğü ancak daha önce görüntünün paylaşımda olduğu yönünde delil elde edilemediği belirtildi. Suçu işlediği kanaatine varılan M.G.H.'ye, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

"POLİSLERİN BERAATI HUKUKA UYGUN"

Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Canset Yıldız, verilen kararda polis memurlarının ceza almamasının sebebinin, görevi başında meydana gelen bir olayda kendisi hakkında disiplin soruşturması açılacak bir olayla ilgili bir kayıt almış olması nedeniyle olduğunu söyleyerek, beraat kararının hukuka uygun olduğunu söyledi. Yıldız, mahkum edilen Instagram sayfası yöneticisi için ise hangi kasıtla yayınladığının araştırılması gerektiğini ifade ederek, "Söz konusu görüntü sadece şikayet edilen Instagram hesabında değil, pek çok web ve haber sitesinde yer almış. Bu tamamen teknik bir çalışmanın sonucudur. Öncelikle ceza alan kişi Instagram hesabını kabul etmektedir. Bu konularda eksiklik olduğunu düşünüyorum. O kişinin kastı da değerlendirilmelidir. Sadece 'Instagram hesabını ben yönetiyorum' beyanının ikrar olarak alınıp, suç kastı araştırılmadan, görüntüyü nereden edindiğine dair yeterli teknik araştırma olmadan ceza alması onun açısından talihsiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...
PARTNERBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacakBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacak
Bakan açıkladı! İşte yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısıBakan açıkladı! İşte yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

Yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

Tarih belli oldu! Yeni bir parti daha geliyor

Tarih belli oldu! Yeni bir parti daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.