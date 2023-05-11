Trafik hız cezası ihaneti ele verdi! Kocasını başka bir kadınla motosiklete binerken gördü, savunmasına akıl sır ermedi...

Hindistan’ın Kerala eyaletindeki Thiruvananthapuram bölgesinde ismi açıklanmayan bir adam eşinden farklı bir kadınla motosiklete bindiği sırada trafik hız kamerasına yakalandı. Kerala Motorlu Taşıtlar Departmanı tarafından kurulan 726 AI özellikli kameralarından birine yakalanan adam ve sevgilisinin görüntüleri hız aşımı ile kask takmadıkları için çekildi. Trafik cezası motosikletin kayıtlı sahibinin evine gönderildiğinde ise ihanet ortaya çıktı.

AÇIKLAMASI KARISINI DAHA DA KIZDIRDI

Adam fotoğrafların cezayla birlikte eve gönderilmesinden sonra karısına kadının sadece yoldan geçen biri olduğunu ve onu tanımadığını söyledi. Edinilen bilgiye göre, karı koca daha sonra evde büyük bir tartışma yaşadı ve tartışmanın ardından eş, adamın kendisini ve üç yaşındaki bebeklerini dövdüğünü polise şikayet etti. Bu şikayet üzerine polis şahsı gözaltına aldı.