HABER

Trafik ışığının arızası kazaya sebep oldu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

Antalya’da arızalı trafik ışığının sebebiyet verdiği kazada bir kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Antalya’da arızalı trafik ışığının sebebiyet verdiği kazada bir kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Antalya-Manavgat D-400 karayolu Taşağıl kavşağında, Taşağıl yönüne dönmek isteyen ve içinde turistleri taşıyan 34 BMT 383 plakalı araç ile Antalya istikametine doğru gitmekte olan bir otele ait 07 LIT 92 plakalı araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı devlet hastanesine sevk etti. Jandarma trafik ekipleri ise kaza sonrası tahkikat başlattı.

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Sulama malzemelerini çalan 3 kişi jandarmadan kaçamadıSulama malzemelerini çalan 3 kişi jandarmadan kaçamadı
Batman’da 135 kilogram esrar ele geçirildiBatman’da 135 kilogram esrar ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

İzmir'de korku dolu gece! İçinde çocukların da olduğu eve silahlı saldırı

Korku dolu gece! Çocuklar da oradaydı

Malatya'da korku dolu anlar! Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Başkent’te 3 gecekondu alev alev yandı

Ankara'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.