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    4. Trafik ışıklarında para toplayan çocuğun cebinden çıkan para görenleri şaşkına çevirdi! Para isteyince harçlık verdi: ''Çocuk bana sadaka verdi...''

    Trafik ışıklarında para toplayan çocuğun cebinden çıkan para görenleri şaşkına çevirdi! Para isteyince harçlık verdi: ''Çocuk bana sadaka verdi...''

    04.07.2024 12:05
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.07.2024 12:05
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde trafik ışıklarında para toplayan bir çocuk ile motosiklet sürücüsü arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kendisinden para isteyen çocuğa "10 lira borç ver. Çok ihtiyacım var" dedi. Bunun üzerine çocuk cebinden bir deste para çıkarttı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde trafik ışıklarında para toplayan küçük bir çocuk ile motosiklet sürücüsü arasındaki ilginç anlar yaşandı.

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    Para toplayan çocuktan para isteyen adam, ''Çocuk bana sadaka verdi'' diyerek 10 lira vermesi üzerine kahkahalarla duruma tepki gösterdi. Aldığı parayı çocuğa geri veren motosiklet sürücüsü o anları sosyal medyadan paylaştı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü küçük çocuğun cebindeki paranın miktarına dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benim cebimde bu kadar para yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnanılmaz bir an" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    trafik para
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