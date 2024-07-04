Trafik ışıklarında para toplayan çocuğun cebinden çıkan para görenleri şaşkına çevirdi! Para isteyince harçlık verdi: ''Çocuk bana sadaka verdi...''

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde trafik ışıklarında para toplayan küçük bir çocuk ile motosiklet sürücüsü arasındaki ilginç anlar yaşandı.

Para toplayan çocuktan para isteyen adam, ''Çocuk bana sadaka verdi'' diyerek 10 lira vermesi üzerine kahkahalarla duruma tepki gösterdi. Aldığı parayı çocuğa geri veren motosiklet sürücüsü o anları sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü küçük çocuğun cebindeki paranın miktarına dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benim cebimde bu kadar para yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnanılmaz bir an" yorumunu yaptı.