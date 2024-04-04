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Trafikte Cem Yılmaz'ı görünce... "Araban güzelmiş ne iş yapıyorsun?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.04.2024 12:42
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Nafaka haberleriyle gündeme gelen Cem Yılmaz trafikte kendisine denk gelen bir kişinin 'araban güzelmiş ne iş yapıyorsun?' sorusuna verdiği cevapla viral oldu. Cem Yılmaz'ın 11 otomobili var.

Trafikte Cem Yılmaz'ı görünce... "Araban güzelmiş ne iş yapıyorsun?"

Aşk hayatı, eski eşiyle yaşadığı nafaka sorunları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz yine gündemde.

Bir süre önce EYT'li olan ünlü komedyen trafikte bir vatandaşa denk geldi. Bir sürücü İstanbul trafiğinde Cem Yılmaz'ı görünce kendini tutamadı.

Arabasıyla göz kamaştıran ünlü komedyene o malum soru soruldu: "Araban güzelmiş abi, ne iş yapıyorsun?"

Kendisini kameraya alan gencin sorusu karşısında gülümseye başlayan Yılmaz hiç düşünmeden "Ne iş olsa yaparım" dedi.

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Sosyal medyada viral olan videoya "Alırım anahtarını Mike bekledim", "Vay güzel gülüyor", "Ekmeğinin peşinde" yorumları geldi.

Arabalara merakı herkes tarafından bilinen Cem Yılmaz'ın 4'ü klasik, 7'si lüks olmak üzere toplam 11 otomobili var.

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