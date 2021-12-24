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  4. Trafikte çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! Araçla grubun arasına daldı: 5 yaralı

Trafikte çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! Araçla grubun arasına daldı: 5 yaralı

24.12.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinde trafikte sürücüler arasındaki 'yol verme' kavgasında 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışanlardan birinin araçla grubun arasına daldığı iddia edilen olayda ise 3 kişi yaralandı. Yaşanan olay nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

Trafikte çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! Araçla grubun arasına daldı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda seyreden iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

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ARAÇLA KAVGA EDENLERİN ARASINA DALDI

Kavgaya sürücülerin akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. İddiaya göre, kavgaya karışanlardan biri araçla grubun arasına daldı.

5 KİŞİ YARALANDI

3 kişi kazada, 2 kişi ise çıkan kavgada yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, olaya karıştığı iddia edilen kişilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, yaralıların bulunduğu hastanelerde de güvenlik önlemleri artırıldı. (İHA)

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Muğla
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