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  4. Trafikte koşmaya başlayan at ortalığı birbirine kattı

Trafikte koşmaya başlayan at ortalığı birbirine kattı

20.08.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı. Atını dizginlemeyen sahibi, at arabasının altına düşüp, yaralandı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Suruç’ta yük taşımacılığı yapan, ismi öğrenilemeyen kişi, ata bağlı tahta arabayla ilçe merkezinde, trafikte ilerlerken, at, bir anda dörtnala koşturup trafiği birbirine kattı. Atı dizginlemeye çalışan sahibi, arabadan yere düştü. Tahta arabanın üzerinden geçtiği kişi yaralandı. Yaşananlar, at arabasının arkasında seyreden araçtakilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Atın dörtnala koşması ve sahibinin düşerek tahta arabanın altında kaldığı görüntülerin ardından açıklama yapan Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, ilçede at arabalarının faaliyetlerinin sonlandırılacağını ve yerine elektrikli yük taşıyan motosikletlerin kullanılmaya başlanacağını söyledi.

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(DHA)

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Şanlıurfa
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