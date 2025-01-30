Trafikte tuhaf anlar! Aracın önüne koşarak çıktı... Kendisini yere atarak kaza süsü verdi: Araç kamerası gerçeği ortaya çıkarttı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Bengaluru şehrinde yakın zamanda yaşanan bir olay araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntülerde bir adamın koşarak seyir halindeki bir aracın önüne çıktığı görüldü. Adam ardından hareket halindeki aracın kendisine çarptığını göstermek için kendisini yere atarak olaya kaza süsü verdi.

ANINDA GERÇEĞİ ANLADI

Görüntüler o zamandan beri viral oldu ve yol güvenliği ve sahte kaza iddiaları hakkında tartışmalara yol açtı. Arka planda bir kadının adamın olayı kasten sahnelediğini ve gerçek bir kaza olmadığını söylediği duyuldu. Devam eden görüntülerde aracın yanına motosikletli iki kişinin geldiği ve yola uzanan adamı gösterdikleri görüldü. Sürücü olay yerine polis ekiplerinin gelmesinden sonra olayın araç içi kamera sayesinde açıklığa kavuşturulduğu ifade edildi.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Video, 'safecars_india' kullanıcı adıyla sosyal medya platformu Instagram'da paylaşıldı ve 2.9 milyon izlendi. Paylaşıldıktan kısa bir süre sonra video viral oldu ve olaya tepki gösteren kullanıcılardan çok sayıda yorum aldı. Bir kullanıcı, "Son 30 yıldır Bangalore'lu olarak, suç oranında bu kadar büyük bir artış görmedim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçek bir oyunculuk" yorumunu yaptı.