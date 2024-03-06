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    4. 'Trafikten sıkılanlar için geldik' dediler! Sokak ortasındaki bale gösterisi İstanbulluların ilgisini çekmeyi başardı: Tepkiler çok güzeldi

    'Trafikten sıkılanlar için geldik' dediler! Sokak ortasındaki bale gösterisi İstanbulluların ilgisini çekmeyi başardı: Tepkiler çok güzeldi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.03.2024 15:02
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    Beşiktaş'ta bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için bale gösterisi yaptı. O anlar sosyal medyada gündem yaratırken övgü dolu yorumlar da topladı. "İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturmaya çalıştık" diye grup tepkilerin güzel olduğunu söyledi.

    İstanbul trafiğindeki sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, sürücüler için kırmızı ışık yandığında "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankart açtı. Kendilerini "İstanbul'un Yıldızları" olarak adlandıran grup, Barbaros Bulvarı'ndaki trafik ışıklarının önüne geldi.

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    Bu sırada iki balerin yaya geçidinde kısa bir dans gösterisi yaptı. Gruptakiler, araçlarında bekleyenlere çiçek verdi.

    "YÜZLERİNDE BİR TEBESSÜM OLUŞTURMAYA GELDİK"

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    Gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Yıldızları" oluşumunun çağdaş, huzurlu ve mutlu bir İstanbul hayal eden gençlerin yer aldığı mutluluk hareketi olduğunu söyleyerek "Burada bir bale gösterisi yaptık. İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturmaya çalıştık. Tepkiler çok güzeldi." ifadelerini kullandı. (AA)

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