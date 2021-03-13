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  4. Trans bireyin cansız bedeni çekyatın içinde bulunmuştu! 3 şüpheli yakalandı

Trans bireyin cansız bedeni çekyatın içinde bulunmuştu! 3 şüpheli yakalandı

13.03.2021 20:34 | Son Güncelleme:
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Trans bireyin cansız bedeni çekyatın içinde bulunmuştu! 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, cansız bedeni dairesindeki çekyat içerisinde battaniyeye sarılı halde bulunan trans bireyin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Rafet Paşa Mahallesi'ndeki evinde çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı olarak cansız bedeni bulunan Kadir Yüksel'in (36), ölümüyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, olaya karıştıkları gerekçesiyle şüpheliler S.G, M.İ. ve T.T'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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OLAY

İzmir'in Bornova ilçesinde dün cansız bedeni dairesindeki çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulunan Kadir Yüksel'in, kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Yakınlarının, Yüksel'den bir süredir haber alamadıkları için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. (AA)

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