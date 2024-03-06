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    4. Trans bireylerin "Müşterimizi çaldın" kavgası bir anda alevlendi! O anlar anbean paylaşıldı... Saç saç baş başa girdiler yetmedi tırmanıp üzerine atladı

    Trans bireylerin "Müşterimizi çaldın" kavgası bir anda alevlendi! O anlar anbean paylaşıldı... Saç saç baş başa girdiler yetmedi tırmanıp üzerine atladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.03.2024 09:03
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    Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yaşanan bir kavga sosyal medyadan canlı yayınlanınca ülke gündemine yerleşti. Görüntülerde iki grup trans birey arasında müşteri kavgası yaşandı. 100'den fazla seks işçisinin karıştığı olay saniye saniye sosyal medyadan paylaşıldı.

    Tayland'ta yaşanan bir kavga sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral olmayı başardı.

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    Taylandlı trans bireylerin, Filipinli trans bireyleri kendi müşterilerini çaldıkları iddiasıyla suçlaması üzerine kavga çıktı. İki grup arasında sinirler bir anda gerildi.

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    Çevrelerindekiler aldırış etmeyen yaklaşık 100 kişilik iki grup arasında kavgada trans bireyler birbirlerine bir şeyler fırlattı. Hatta bir kişinin bir yere tırmanarak üzerlerine atladığı dahi görüldü.

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    Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubun arasında kalarak olaya müdahale etme konusunda bir süre başarısız oldu. Kavga uzun uğraşların sonucunda bastırıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Tayland seks işçisi müşteri
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