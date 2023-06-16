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Transparan giyen Bestemsu Özdemir dekolteli poz verdi! Arkasını dönünce...

16.06.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü isim bu defa transparan tarzıyla çok beğenildi. Özdemir, iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

Transparan giyen Bestemsu Özdemir dekolteli poz verdi! Arkasını dönünce...

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Dün gece özel bir davete katılan ünlü isim bu defa transparan tarzıyla dikkat çekti. Davet tarzıyla çok beğenilen Bestemsu Özdemir dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle çok beğenilen Bestemsu Özdemir tamamen transparan ışıltılı bir etek giydi. Özdemir'in cesur kombini geceye damga vurdu.

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Ünlü oyuncu bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı.

Bestemsu Özdemir 2

Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü.

Bestemsu Özdemir 3

Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.

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Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı.

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Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi.

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Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege’nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.

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