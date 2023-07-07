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Transparan giyen Camila Cabello göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

07.07.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shawn Mendes ile olaylı ilişkisiyle uzun süre gündemden düşmeyen Camila Cabello transparan pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Transparan giyen Cabello dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Güzelliği ile nefes kesen isimlerden biri olan Camila Cabello iddialı pozlarıyla ilgi odağı oldu. Farklı transparan kıyafetleri tercih ettiği pozlarını peş peşe paylaşan Cabello dekoltesiyle büyüledi.

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26 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı. Cabello'nun takipçileri "Aşk", "Çok güzelsin", "Çarpıcı" yorumlarında bulundu.

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Ünlü isim paylaşımında yer verdiği bir diğer elbisesini daha önce giydiğinde "Kelebek gibi hissediyorum" demişti.

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Kübalı şarkıcı Fransa'da düzenlenen bir defileye katıldığı dekolteli elbisesiyle damga vurmuştu.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Camila Cabello sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

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Ünlü ismin Instagram hesabında 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

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Camila Cabello sosyal medya dekolte yaşında kelebe

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