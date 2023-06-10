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Transparan giyen Ebru Şahin göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Final yemeğine damga vurdu

10.06.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Yıllık Mucize dizisinde Birkan Sokullu ile başrolü paylaşan Ebru Şahin dizisinin final yemeğine eşi Cedi Osman’la katıldı. Transparan giyen Ebru Şahin güzelliğiyle nefes kesti. Ünlü isim göğüs dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Transparan giyen Ebru Şahin göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Final yemeğine damga vurdu

Oyuncuları arasında Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Cemre Gümeli gibi isimlerin yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi ekibi final yemeğinde buluştu. Dizide Harika karakterine hayat veren Ebru Şahin dekolteli tarzıyla dikkat çekti.

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29 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medya hesabından transparan kıyafeti ile pozlarını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi.

ebru-şahin-dekolteli-pozuyla-büyüledi

Ebru Şahin’in pozlarını beğenenler arasında Cemre Gümeli, Burak Deniz, Ecem Çalhan ve Cansu Tosun da yer aldı.

ebru-şahin-göğüs-dekoltesiyle-mest-etti

Ünlü ismi eşi Cedi Osman'da yalnız bırakmadı. 2020 yazından beri birliktelik yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman geçtiğimiz yaz nikah masasına oturmuştu.

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Ebru Şahin Oyuncu dekolte karakteri tekindor

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