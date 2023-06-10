Transparan giyen Ebru Şahin göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Final yemeğine damga vurdu

Oyuncuları arasında Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Cemre Gümeli gibi isimlerin yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi ekibi final yemeğinde buluştu. Dizide Harika karakterine hayat veren Ebru Şahin dekolteli tarzıyla dikkat çekti.

29 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medya hesabından transparan kıyafeti ile pozlarını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi.

Ebru Şahin’in pozlarını beğenenler arasında Cemre Gümeli, Burak Deniz, Ecem Çalhan ve Cansu Tosun da yer aldı.

Ünlü ismi eşi Cedi Osman'da yalnız bırakmadı. 2020 yazından beri birliktelik yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman geçtiğimiz yaz nikah masasına oturmuştu.



