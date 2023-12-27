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  4. Transparan giyen Leonie Hanne yeni yıl pozlarıyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Transparan giyen Leonie Hanne yeni yıl pozlarıyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

27.12.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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Son dönemin en çok konuşulan moda influencerlarından biri olan Leonie Hanne, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak yeni yıl pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Leonie Hanne beyaz transparan elbisesiyle adeta büyüledi. Ünlü ismin iddialı pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Son dönemin ilgiyle takip edilen moda influencerı Leonie Hanne her paylaşımıyla olay oluyor. İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa yeni yıl pozlarıyla gündeme geldi.

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Baştan aşağı transparan beyaz bir elbise giyen Leonie Hanne kombinini beyaz kürkü ile tamamladı. Işıltılı elbisesiyle beğeni toplayan ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Ünlü ismin gönderisine; 'Sen en iyisisin', 'Çok güzel görünüyorsun', 'Harikasın', 'Bu nasıl bir güzellik' gibi yorumlar yapıldı.

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Hanne Hamburg'da doğup büyüdü. HSBA Hamburg İşletme Okulu'dan işletme, moda ve tekstil yönetimi diplomalarına sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
Leonie Hanne moda
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