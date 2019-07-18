Mynet Trend

Tren penceresinden başını uzatıp öldü! Demiryolu şirketi cezalandırıldı

BBC BBC
18.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir demiryolu şirketi, bir yolcunun trenin penceresinden başını uzatıp ölmesinden sorumlu tutularak 1 milyon sterlin (7 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

Tren penceresinden başını uzatıp öldü! Demiryolu şirketi cezalandırıldı

24 yaşındaki Simon Brown, Ağustos 2016'da Londra'da Gatwick Express treninde başını pencereden çıkardıktan sonra yol kenarındaki bir sinyal direğine çarparak hayatını kaybetmişti.

Demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR), Mayıs ayındaki duruşmada, pencereden dışarıya sarkılmaması yönündeki uyarıyı yeterince görünür bir şekilde sergilemediği için genel güvenlik önlemlerini ihlal ettiğini kabul etmişti.

Hakim Jeffrey Pegden, kapıya yapıştırılmış bir uyarı bulunsa da bu uyarının diğer ilanlar arasında gözden kaybolduğunu vurguladı.

Pencerelerle ilgili herhangi bir risk değerlendirilmesinin de önceden yapılmamış olduğu kaydedildi.

GTR şirketi ayrıca mahkeme masrafları için yaklaşık 65 bin dolar ödeyecek.

Brown'ın ölümünden sonra GTR, pencerelere parmaklık taktırmıştı. 2017'de ise yolcuların açıp sarkacağı türden pencerelere sahip trenler tümüyle kaldırılmıştı.

Zavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardıZavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardı
Otobüste para bulan kadın bunu yaptıOtobüste para bulan kadın bunu yaptı
ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklamasıABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tren pencere ŞİRKETİ

En Çok Okunan Trend Haberler

Midibüsten düşerek ölen genç kızın babası konuştu

Midibüsten düşerek ölen genç kızın babası konuştu

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

Gören şaşkına dönüyor! Bembeyaz kesildi

Gören şaşkına dönüyor! Bembeyaz kesildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüste bulduğu 2 bin TL’yi şoföre teslim etti

Otobüste para bulan kadın bunu yaptı

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

Bursa'da motosiklet sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi

Canını hiçe saydı! O anlar kamerada

Fil, turistleri taşıyan safari aracına saldırdı

Turistler neye uğradığını şaşırdı

Köpeğini gezdiren kadın, yıkılan duvarın altında kalıyordu

Saniyelerle kurtuldu!

Siirt'te dehşete düşüren olay! Kavga ettiği kişinin üzerinden aracıyla geçti

Vahşetin böylesi! O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.