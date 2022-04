Trendi yakalamanızı sağlayacak TikTok güzellik ürünleri önerisi

TikTok, zengin içerikleriyle her yaş grubunun kullandığı en popüler sosyal medya uygulamalarının başında geliyor. Uygulama aracılığıyla hem yeni ürünlerin çıkar çıkmaz adları duyuluyor hem eski ürünler bir tıkla trend hâline gelebiliyor. Güzellik söz konusu olduğunda ise TikTok'a göz atmadan bir ürün almak neredeyse imkânsız. Bu nedenle çok talep gören ve denemeye değer güzellik ürünlerini sizler için listeledik. O hâlde listemizde neler var, göz atmaya başlayalım!

1. Garnier C Vitamini Serum ile ışıldamaya ne dersiniz?

Cansız ve hasar görmüş cilt bariyerinizi onarmak için ilk adımı Garnier C Vitamini Serum'la atabilirsiniz. TikTok dünyasında oldukça ses getiren ve kullananları etkisiyle mest eden serumun salisilik asit, niasinamid ve C vitaminiyle zenginleştirilmiş formülü özellikle lekeli ciltler için birebir. Ayrıca en güçlü antioksidanlardan limon içerir. 6 haftada koyu leke görünümünü azaltan ürün, daha aydınlık bir cilt görünümü elde etmenize yardımcı olur. Hem gündüz hem gece kullanıma uygun yapısıyla gün boyu parlamaya kim hayır diyebilir ki? Ancak uygulama sonrasında güneş kreminizi sürmeyi unutmayın!

2. Nyx Bare With Me Kapatıcı Serum, koyu göz altlarınızın kurtarıcısı

Kapatıcılar TikTok'ta trendlerden düşmeyen, her geçen gün bir yenisiyle daha da ilgi çekmeyi başaran kategoriler arasında yer alıyor. Nyx Bare With Me Kapatıcı Serum ise çıktığı günden itibaren kozmetik dünyasında adını ilk sıralara yazdıran başarılı kapatıcılardan biri. Hem göz altı kuruluğu hem koyu halka görünümünden şikâyetçiyseniz aradığınızı bu kapatıcıda bulabilirsiniz. İçeriğinde hayvansal kaynaklı maddeler bulundurmayan ürün, veganların da gönül rahatlığıyla tercih edebileceği kapatıcıların başında geliyor. Cica, yeşil çay ve tremella mantarı içeren yapısıyla 24 saate kadar nemlendirme vadeden kapatıcı serum, göz altlarınızın vazgeçilmezi olmaya aday.

3. Lekelerinize The Ordinary AHA %30 + BHA %2 Kırmızı Peeling Solution ile veda edin

"Cilt bakım rutinime bu zamana kadar neden eklemedim?" dedirtecek bir ürünle karşınızdayız. Her cildin ihtiyacını karşılayacak yapıdaki serum ve tonikleriyle adeta parmakla gösterilen markalardan The Ordinary'nin kırmızı peeling solüsyonuyla tanışmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Aktif sivilce, güneş ve akne izleri, siyah nokta, açık gözenekler gibi cildin bitmeyen sorunlarına çözüm olan peeling, içeriğindeki AHA ve BHA asitleri sayesinde ciltteki tıkanıklığı derinlemesine temizleyerek daha parlak bir görünüm sağlıyor. Aynı zamanda düzenli kullanımda cilt dokusunu da yeniliyor. Ancak hassas ve tahriş olmaya meyilli ciltlerin kullanımına uygun olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

4. Nemlendirme ve parlaklık bir arada: Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Kadınların vazgeçemediği makyaj ürünlerinden biri de dudak parlatıcıları olsa gerek. Kusursuz bir makyajın en önemli tamamlayıcılarından dudak parlatıcıları, TikTok mecrasında da dillerden düşmüyor. Son dönemin popüler güzellik ürünlerinden Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı, dudaklarda yapışkan his bırakmıyor. Dolgun dudak görünümüyle de kalplerde taht kurmaya hazırlanıyor. Ayrıca formülünde yer alan hyalüronik asitle kuru dudaklara sahip kişilerin tereddüt etmeden kullanmasına olanak tanıyor. Hemen her makyaja uyum sağlayacak dudak parlatıcısı, büyük sünger uçlu aplikatörü sayesinde konforlu bir kullanım sunuyor.

5. Güçlü ve şekilli saçlar için Urban Care Style Guide Matte Aqua Wax

Özellikle kıvırcık ve şekillendirmesi bir hayli zor saçlara istenilen görünümü vermek çoğu zaman işkence olabiliyor. Saç bakımı ve şekillendirme için birbirinden farklı kimyasal ürünler kullanmak ise saç derisini yıpratarak daha sağlıksız saçlara yol açabiliyor. "Hem bitkisel bir ürün kullanayım hem saçımı saniyeler içinde şekillendireyim." diyorsanız Urban Care Style Guide Matte Aqua Wax tam size göre! Ürün, güçlü tutuşu sayesinde saçların etrafını sararak dış etkenlere karşı saç şeklini uzun süre korumaya yardımcı oluyor. Mat ve doğal görünüm sunan ürün, saçlarınızın istediğiniz gibi şekil almasını sağlıyor.

6. Maybelline Colossal Curl Bounce Maskara ile dolgun ve hacimli kirpikler mümkün

Etkili bakışlar elde etmenin yolu, iyi bir maskaradan geçiyor. Kirpiklerinizin şeklini bilmeden gelişigüzel bir maskara satın almak, hayal kırıklığına neden olabiliyor. Bu yüzden kirpiklerinize uygun yapıda ve beklentinizi karşılayacak özellikte bir rimel arayışındaysanız TikTok'un popüler maskaraları arasına giren Maybelline Colossal Curl Bounce Maskara'yı tercih edebilirsiniz. Ürün, hassas gözlerin kullanımına uygun yapısı ve vegan formülüyle oldukça başarılı. Kıvrık yapılı fırçasıyla tüm kirpiklerinizi kavrayarak yoğunluk veren ve 24 saate kadar etkisi devam eden ürünle kirpik kıvırıcıya ihtiyaç duymayacağınıza emin olabilirsiniz.

7. CeraVe Nemlendirici Krem ile neme doymuş bir cilde kavuşun

Sadece kuru değil, tüm cilt tiplerinin severek kullandığı CeraVe Nemlendirici Krem pek unutulacak gibi durmuyor. Dermatologlar tarafından geliştirilen krem, içeriğindeki 3 temel seramid ve hyalüronik asit sayesinde cildinizin gün boyu nemli kalmasını ve cilt bariyerinin iyileşmesini sağlıyor. Parfüm içermeyen yapısı, kolay alerjik reaksiyon gösterebilen hassas ciltler ve çocuklar için rahatlıkla kullanılmasına imkân veriyor. Yoğun kıvamda olmasına rağmen cilt üzerinde yağlı ve yapışkan bir tabaka bırakmıyor. Bununla birlikte kuruyup çatlayarak hasar görmüş tüm vücut bölgelerinin onarımı için de kullanılabiliyor.

8. Yenilenmiş bir cilt için Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı ve Işıltı Verici Glikolik Maske

Ölü deri, siyah nokta, beyaz komedon gibi düzenli olarak temizlenmesi gereken cilt problemlerinden kurtulmak, Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı ve Işıltı Verici Glikolik Maske ile çok kolay. Etkili cilt bakım ürünleriyle bilinen Caudalie'nin glikolik maskesi, ışıltısını kaybetmiş ciltler için oldukça ideal bir tercih. Dermatolojik olarak test edilen maske, tek kullanımda dahi etkisini göstererek kurtulması zor siyah noktaları 10 dakikada cildinizden yok ediyor. Ciltteki renk eşitsizliklerini dengelemekle beraber cilt dokusunu da iyileştiriyor. Ancak formülünde AHA gibi yoğun asitler bulunduğu için hassas ciltlerin kullanması önerilmiyor.

9. Saç şekillendirmek artık daha keyifli: Remington Curl & Straight İyonlu Şekillendirici

Bütçe dostu saç şekillendiricisi arayanlar, sizi buraya alalım! TikTok'ta popüler olan ve kısa sürede harika saçlara kavuşmanızı sağlayan birçok saç şekillendirici ürünle karşılaşıp uygun fiyatlı olanını arıyorsanız Remington Curl & Straight İyonlu Şekillendirici'yi tercih edebilirsiniz. Saç şekillendiricinin sıcak hava üflemeli 4 farklı başlığı bulunuyor. Döner fırçası dilerseniz yalnızca saç uçlarınızı şekillendirmenize, maşası ise hacimli bukleler elde etmenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda kullanılan yüksek kaliteli seramik kaplaması ile saçlarınız olduğundan daha sağlıklı görünüyor. 2 ayrı hız ve sıcaklık ayarıyla da saçınıza uygun seçimi yapmanıza olanak tanıyor.

10. Ouhoe Çil Kalemi'yle doğal çiller yaratabilirsiniz

TikTok kullanıcılarının olmazsa olmaz makyaj rutinlerinde yer alan çil kalemi, eskiden istenmeyen çilleri kusur olmaktan çıkarıyor. Yüzünüzde sahte ama doğal ve sevimli görünen çiller oluşturmaya hazır mısınız? Merak etmeyin, bu bir makyaj hilesi olsa da Ouhoe Çil Kalemi sayesinde kimse çillerinizin sahte olduğunu anlamayacak. Suya dayanıklı ürün, cilde zarar vermez. Cilt tonunuza göre tercih edebileceğiniz renk seçeneklerine sahip Ouhoe Çil Kalemi'yle ister sadece yanaklarınıza ister burnunuza hafif dokunuşlar yaparak makyajınızın görünümünü değiştirebilirsiniz. Emin olun, makyajınız bu çillerle harika görünecek.