MAGAZİN

TRT artık Pazar sabahları kovboy filmi yayınlamayacak

DİZİ HABERLERİ  | 28.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) her Pazar sabahı TRT 1 kanalından saat 09:55'te kovboy filmi yayınlama geleneğine son verdi.

TRT artık Pazar sabahları kovboy filmi yayınlamayacak

1980'li yıllardan beri yayınlanan ve "Western Kuşağı" olarak bilinen saatte artık "Ev Sineması" kuşağı yayınlanacak. Bu kuşaktaki filmlerin tamamı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmlerinden oluşacak. Kuşağın ilk filmi de, önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan Ya Nasip Ya Kısmet olacak.

SON KOVBOY FİLM JOHN WAYNE'İN "KİN TUZAĞI" OLDU

TRT, son olarak 19 Ağustos'ta John Wayne'in başrolünde oynadığı 1971 yapımı "Kin Tuzağı" filmini yayınlamıştı. Dün, yani 26 Ağustos Pazar günü kovboy filmi yayınlamayan TRT, bunun yerine "Beni Böyle Sev" dizisinin tekrarını ekranlara getirdi.

trt-artik-pazar-sabahlari-kovboy-filmleri-11180853_6355_m

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Söz yeni bölüm fragmanı: Yavuz yeni kimliği ile görev başında! (Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman?)Söz yeni bölüm fragmanı: Yavuz yeni kimliği ile görev başında! (Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman?)
Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (TRT 1 Ege'nin Hamsisi 7. son bölümü izle)Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (TRT 1 Ege'nin Hamsisi 7. son bölümü izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TRT kovboy filmi artık yayınlamayacak

En Çok Okunan Haberler

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs'a üs kurulması önerisi' iddiası

'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs'a üs kurulması önerisi' iddiası

Rahip Brunson iddianamesinde 'manevi oğlu' hakkında çarpıcı detaylar

Rahip Brunson iddianamesinde 'manevi oğlu' hakkında çarpıcı detaylar

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avlu'nun yeni cezaevi müdürü belli oldu

Avlu'nun yeni cezaevi müdürü belli oldu

Söz yeni bölüm fragmanı: Yavuz yeni kimliği ile görev başında! (Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman?)

Söz yeni bölüm fragmanı: Yavuz yeni kimliği ile görev başında! (Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman?)

Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (TRT 1 Ege'nin Hamsisi 7. son bölümü izle)

Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (TRT 1 Ege'nin Hamsisi 7. son bölümü izle)

İstanbullu Gelin 3. yeni sezon çekimleri başladı

İstanbullu Gelin 3. yeni sezon çekimleri başladı

Aşk ve Mavi 3. yeni sezondan ilk fragman! Mavi ölecek mi?

Aşk ve Mavi 3. yeni sezondan ilk fragman! Mavi ölecek mi?

Koca Koca Yalanlar 4. bölüm fragmanı! Müjgan'dan Ahmet'i şaşırtan sürpriz

Koca Koca Yalanlar 4. bölüm fragmanı! Müjgan'dan Ahmet'i şaşırtan sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.