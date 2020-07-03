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TRT Spor spikeri Deniz Satar istifa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 09:44 | Son Güncelleme

TRT Spor spikeri Deniz Satar, Başakşehir-Galatasaray maçı sırasında yaptığı Instagram canlı yayınıyla olay olmuştu. Ünlü sunucu maç yorumu sırasında yaptığı reklamla sosyal medyada gündem olmuştu. Deniz Satar şimdi de istifa kararıyla şaşırttı.

TRT Spor spikeri Deniz Satar istifa etti!

TRT Spor spikeri Deniz Satar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden görevini bıraktığını duyurdu.

Satar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2010 yılında TRT'de ilk ekrana çıktığımda üniversite 2.sınıftaydım. Hep TRT'de çalıştım. Çok sevdim, çok emek verdim. Bugün kendi isteğimle veda ettim. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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MAÇ SIRASINDA KIYAFET REKLAMI YAPMIŞTI

Deniz Satar son olarak Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladığı esnada yaptığı kıyafet reklamıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

TRT Spor spikeri Deniz Satar sosyal medyanın diline düştüTRT Spor spikeri Deniz Satar sosyal medyanın diline düştü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
daha öğrenci olarak trt ye nasıl girmiş acaba demek ki birilerinden torpilli millet iş bulamazken sonrada sen çık maç arasında kendi reklamını yap şimdi trt ye yakıştı mı böyle densizlerin ne işi var maç mı sunuyor kendi reklamını mı yapıyor demezler mi olmadı bari soyunsa tam olurdu.
TRT den ayrılanların hepsi daha popüler olmak ve magazin olmak için çabalarlar ve sonunda fıssss
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