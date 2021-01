Sean Bean, 10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

Ufukta yeni bir popüler etkinlik beliriyor. Bu yıl, Game of Thrones'un Nisan 2011'de yapılan prömiyerinden bu yana 10 yıl geçmiş olacak. Muhtemelen Game of Thrones dizisinin çekildiği lokasyonlar eğer Covid-19 müsaade ederse yine dolup taşacak. Televizyon ekranlarında 'oyunu değiştiren' yapım olan Game of Thrones, 8 sezon boyunca televizyonun demişbaşı oldu.

Game of Thrones dizisinin sevilen karakterinden Ned Stark’ı canlandıran Sean Bean geçenlerde Entertainment Weekly’e verdiği röportajında idam cezasına çarptırıldığı sahnenin çekildiği yere gittiğini söyledi.

"Bu dehşet vericiydi. Ned, kızı Arya’yı son kez görüyordu. Dört şeyi de düşünmeye çalışıyordum. Sadece, 'Aman Tanrım, kafamı uçuruyorum' değildi. Sanırım, bu duygu karışımı, onu bu hale getiren şeydi. O sahnede bir sürü acı vardı"

Sean Bean ayrıca o sahneyi çekmenin nasıl bir şey olduğunu paylaştı. Bean'in çekimlerle ilgili hatırlayabildiği kadarıyla, çekim hem çok yoğun hem de çok yorucu geçmiş:

"Filmi çekmek yaklaşık bir gün sürdü ve ölümümle karşılaşmak üzere olduğum gerçeğine odaklanmaya devam ettim. Ve diğer herkesin tepkileri harikaydı - Cersei ve çocuklar."