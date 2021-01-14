Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sean Bean, 10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

Sean Bean, 10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 14.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sean Bean, 10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

Usta aktör Sean Bean, 10 yıl sonra televizyon efsanesi Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Ned Stark karakterinin kellesinin uçurulduğu sahnenin çekildiği yere gitti.

Ufukta yeni bir popüler etkinlik beliriyor. Bu yıl, Game of Thrones'un Nisan 2011'de yapılan prömiyerinden bu yana 10 yıl geçmiş olacak. Muhtemelen Game of Thrones dizisinin çekildiği lokasyonlar eğer Covid-19 müsaade ederse yine dolup taşacak. Televizyon ekranlarında 'oyunu değiştiren' yapım olan Game of Thrones, 8 sezon boyunca televizyonun demişbaşı oldu.

Engin Günaydın’ın sakladığı gerçek ortaya çıktı! Meğer Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u...Engin Günaydın’ın sakladığı gerçek ortaya çıktı! Meğer Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u...

Game of Thrones dizisinin sevilen karakterinden Ned Stark’ı canlandıran Sean Bean geçenlerde Entertainment Weekly’e verdiği röportajında idam cezasına çarptırıldığı sahnenin çekildiği yere gittiğini söyledi.

"Bu dehşet vericiydi. Ned, kızı Arya’yı son kez görüyordu. Dört şeyi de düşünmeye çalışıyordum. Sadece, 'Aman Tanrım, kafamı uçuruyorum' değildi. Sanırım, bu duygu karışımı, onu bu hale getiren şeydi. O sahnede bir sürü acı vardı"

Ned-Stark-on-Game-of-Thrones

Sean Bean ayrıca o sahneyi çekmenin nasıl bir şey olduğunu paylaştı. Bean'in çekimlerle ilgili hatırlayabildiği kadarıyla, çekim hem çok yoğun hem de çok yorucu geçmiş:

"Filmi çekmek yaklaşık bir gün sürdü ve ölümümle karşılaşmak üzere olduğum gerçeğine odaklanmaya devam ettim. Ve diğer herkesin tepkileri harikaydı - Cersei ve çocuklar."

Biz onu The Walking Dead’de beklerken, o Penguin Bloom’dan çıktıBiz onu The Walking Dead’de beklerken, o Penguin Bloom’dan çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Aksiyon ustasından Disney’e açık çek: 'Beni alın'Aksiyon ustasından Disney’e açık çek: 'Beni alın'
Rahatsız edici sahneleri yüzünden dijital platformlar bile bu filmi yasakladı Rahatsız edici sahneleri yüzünden dijital platformlar bile bu filmi yasakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Kapalıysa dikkat! Cinsel fonksiyonları etkiliyor

Kapalıysa dikkat! Cinsel fonksiyonları etkiliyor

Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Her şeye rağmen moralini yüksek tutmak istiyor

Her şeye rağmen moralini yüksek tutmak istiyor

Ondan daha iddialı sadece bir kişi var

Ondan daha iddialı sadece bir kişi var

Diğer Haberler

Aksiyon ustası Liam Neeson, Disney’e açık çek verdi: 'Beni alın'

Aksiyon ustasından Disney’e açık çek: 'Beni alın'

Cehennem Melekleri bitti demeden bitmez!

Cehennem Melekleri bitti demeden bitmez!

Amazon niyeti bozdu: Chris Pratt’li The Tomorrow War için 200 milyon dolar...

Bu film için 200 milyon dolar vermeye hazır

Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

En iyi fantastik dizilerin altın çağı

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Bu fotoğraftan sonrası facia! Vanessa Kirby: 'En zoru başlangıç'

Bu fotoğraftan sonrası facia! 'En zoru başlangıç'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.