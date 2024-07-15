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Trump'ı hedef alan kurşun onu öldürdü: Ailesi için canını feda etmiş! Suikast girişiminde ölen kişinin kimliği açıklandı

15.07.2024 10:18
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Dünyanın konuştuğu suikast girişiminde Donald Trump'a ateşlenen silah eski itfaiyeci Corey Comperatore'nin canına mal oldu. Comperatore'nin nasıl öldüğüne ilişkin acıklı detayı Pensilvanya Valisi açıkladı.

Trump'ı hedef alan kurşun onu öldürdü: Ailesi için canını feda etmiş! Suikast girişiminde ölen kişinin kimliği açıklandı

20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Cumhuriyetçi ABD başkanı adayı Donald Trump'ı öldürmek için AR-15 silahını ateşlediği sırada Donald Trump bir anlık hamleyle canını kurtardı. Ama eski itfaiyeci Corey Comperatore, ailesini kurtarmaya çalışırken kendi canından oldu.

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KİM OLDUĞU MERAK EDİLİYORDU

NBC News'ün haberine göre, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Trump'ın mitingi sırasında vurularak hayatını kaybeden kişinin kimliğini açıkladı. Shapiro, miting sırasında Trump'ın arkasında oturan ve kurşun isabet eden vatandaşın eski itfaiyeci Corey Comperatore olduğunu belirtti.

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AİLESİ İÇİN CANINI FEDA ETMİŞ

Comperatore'nin silah sesi duyduktan sonra kızları ve karısını korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini kaydeden Shapiro, 50 yaşındaki itfaiyeciyi kahraman olarak nitelendirdi.

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NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

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Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump suikast abd
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