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Trump'ı suikasttan sağ kurtaran bir anlık hamle: Bunu yapmasaydım şimdi ölmüştüm!

15.07.2024 09:42
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Donald Trump suikast girişiminden sağ kurtulduktan sonra ilk kez röportaj verdi. Saldırıda hayatını kurtaran hamleyi ve kendisinin de inanamadığı detayı açıklayan Trump "Şu an ölmüş olmalıydım, burada olmamalıydım" dedi. Yumruğunu havaya kaldırıp "Savaş" diye bağırdığı anda ölümsüzleşen fotoğraf karesiyle ilgili ilginç ifadeler kullanan Trump saldırganın öldürülüşüne ilişkin de yorum yaptı.

Trump'ı suikasttan sağ kurtaran bir anlık hamle: Bunu yapmasaydım şimdi ölmüştüm!

Yakın tarihin en sarsıcı suikast girişimlerinden biri 45. ABD Başkanı ve kasımdaki seçimler için yeniden aday olan Donald Trump'a yönelik gerçekleşti. Cumartesi günü mitingde konuşurken başını tam sağa çevirdiği sırada, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks AR-15 silahıyla 130 metre mesafedeki çatına ateş açtı. Trump yaralanıp kanlar içinde kaldı, kalabalıktan çığlıklar yükseldi. Ölümle burun buruna gelen Trump bu kurtuluşunun ihtimalini binde bir olarak yorumladı.

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SALDIRGANLA İLGİLİ ÇARPICI DETAYI AÇIKLADI

Gizli Servis ajanlarının saldırganı vurma konusundaki hızı tartışmalara neden olmuştu. Trump bu tartışmaya girmeyip övgü dolu sözler kullandı, ajanların Crooks'u nasıl vurduğunu açıkladı. Suikast girişiminden sonra New York Post'a konuşan Donald Trump, burnunu işaret ederek Crooks'u "tam gözlerinin ortasından tek atışla" öldürdüklerini söyledi. Gizli Servis ajanlarının hızını ve gücünü öven Trump "Harika bir iş çıkardılar. Bu hepimiz için olağanüstü" dedi.

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HAYATINI KURTARAN HAMLE: O ANDA BUNU YAPMAMIŞ OLSAYDIM ŞU AN KONUŞUYOR OLMAZDIK

Trump, mitingde video ekranına bakmak için başını kalabalıktan yana çevirmesinin hayatını kurtarmış olabileceğini ve silahlı saldırgan Thomas Matthew Crooks'un kendisini sağ kulağından vurduktan sonra konuşmaya nasıl devam etmek istediğini açıkladı.

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Yasadışı göçmenlerle ilgili bir tabloyu okuyabilmek için hafifçe sağa döndüğünü belirten Trump şunları söyledi:

"En inanılmaz olan ise sadece dönmekle kalmayıp tam zamanında ve ölçüsünde dönmüş olmamdı. Ya şans eseri ya da Tanrı sayesinde hayattayım. Nadiren kalabalığa bakarım. O anda bunu yapmamış olsaydım şu an konuşuyor olmazdık, değil mi? Sadece yarı dönmüş olsam, arkadan beynime isabet ederdi. Diğer yöne dönmüş olsam doğru kafatasımın içinden geçerdi. Mükemmel bir dönüş yapma şansım binde birdi, yani aslında şu an burada olmamam gerekiyordu. Ölmüş olmam gerekiyordu. Tam o saniyede dönmem, saldırganın ateşi kesmemesi oldukça şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Gerçekten burada olmamam gerekiyordu."

AA-20240713-35135176-35135172-ABDDE_BASKAN_ADAYI_TRUMP_SECIM_MITINGI_SIRASINDA_DUYULAN_PATLAMA_SESLERI_SONRASI_YARALANDI

"İKONİK BİR FOTOĞRAF İÇİN GENELDE ÖLMENİZ GEREKİR"

Trump başını çevirip yaralandıktan sonra Gizli Servis ajanları tarafından sahneden indirilmeye çalıştı. Tam bu sırada yumruklarını sıkarak destekçilerini selamladı, "Savaş" diye bağırdı ve o anda çekilen kareler tarihe geçti. Trump bu anlara ilişkin şöyle konuştu:

"Pek çok insan bunun şimdiye kadar gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar, ben ölmedim. İkonik bir fotoğraf için genellikle ölmeniz gerekir. O anda oradaki insanlardan gelen enerji, orada öylece durdular; bunun nasıl bir his olduğunu tarif etmek zor ama dünyanın izlediğini biliyordum. Tarihin bunu yargılayacağını biliyordum ve onlara iyi olduğumuzu göstermem gerektiğini biliyordum."

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Trump ayrıca saldırı ve sonrasında yaşanan kaosla ilgili 'Gerçeklik yeni yeni oturmaya başladı" dedi.

2024-07-14T002756Z_109853581_RC2MU8AR2JT9_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMPBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump
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