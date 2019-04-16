Trump'ın 'Notre Dame' paylaşımı tepki çekti! Fransız yetkililerden yanıt

ABD Başkanı Donald Trump mesajında “Paris’in Notre Dame Katedrali’ndeki büyük yangını seyretmek çok korkunç. Belki yangını söndürmek için havadan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket etmek lazım!” ifadelerini kullandı.
So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Nisan 2019
FRANSIZ YETKİLİLERDEN YANIT
Fakat böyle tarihi ve hassas bir yapıya bu denli bir müdahale edilemeyeceğini söyleyen Fransız yetkililer ise Trump’ın açıklamasının mantıklı olmadığını savundu.
Trump'ın bu önerisine sosyal medyada tepki gösterenler de oldu.
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