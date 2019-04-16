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Trump'ın 'Notre Dame' paylaşımı tepki çekti! Fransız yetkililerden yanıt

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 16.04.2019 08:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump da bir Twitter mesajıyla Notre Dame'daki yangından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Trump, sosyal medya hesabından bir de öneride bulundu.

Trump'ın 'Notre Dame' paylaşımı tepki çekti! Fransız yetkililerden yanıt

ABD Başkanı Donald Trump mesajında “Paris’in Notre Dame Katedrali’ndeki büyük yangını seyretmek çok korkunç. Belki yangını söndürmek için havadan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket etmek lazım!” ifadelerini kullandı.

FRANSIZ YETKİLİLERDEN YANIT

Fakat böyle tarihi ve hassas bir yapıya bu denli bir müdahale edilemeyeceğini söyleyen Fransız yetkililer ise Trump’ın açıklamasının mantıklı olmadığını savundu.

Trump'ın bu önerisine sosyal medyada tepki gösterenler de oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump notre dame

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fransiz da olsa hiçbir insana birşey olmasın inşallah. Ama o bir tarafa nedense iyi olmuş diyesim geliyor. Sultanahmet yansa göbek atarlardı.
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