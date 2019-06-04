Trump'ın İngiltere ziyareti olaylı başladı

Eylemciler iktidar partisi Muhafazakârların liderliğine aday olan eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 2015'te verdiği bir röportajda Trump için söylediklerini Big Ben'e projektörle yansıttı.

Trump'a yönelik bir diğer protesto ise Londra'nın en önemli sembollerinden birisi olan saat kulesi Big Ben'de gerçekleşti.

Trump geçen yıl ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekmiş, küresel ısınmayı ise bir 'aldatmaca' olarak tanımlayarak ABD'nin kömür enerjisi sektörünü yeniden canlandırma sözü vermişti.

Bron Eco'nun Twitter'daki mesajı 3 bin 600 kişi tarafından paylaşıldı, yaklaşık 6 bin kişi tarafından beğenildi.

Born Eco çevreci ürün sanal pazarının sahibi, 18 aktivist Ollie Namcarrow, Standset Havalimanı yakınlarındaki araziye çim biçme makinesinin yardımıyla 'Hey Trump! İklim değişikliği gerçek' yazdı ve ve uçakların inişi esnasında görülebilecek büyüklükte bir penis resmi çizdi.

Johnson o röportajında Trump için 'Donald Trump'ın aklını kaçırmış olduğu çok açık… Akıl almaz bir cehalet içerisinde… ABD Başkanlığı görevini üstlenebilecek beceriye sahip değil' diyordu.

Donald Trump, Londra ziyaretine başlamadan kısa bir süre önce The Sun gazetesine verdiği röportajda Muhafazakâr Parti liderliğine ve dolayısıyla İngiltere'nin yeni Başbakanı olmaya aday Boris Johnson için "Seçilir mi bilemem ama çok iyi bir kişi, çok yetenekli. Benim hakkımda ve ülkemiz hakkında hep olumlu görüşlere sahip oldu. Boris bu işte çok iyi olurdu" demişti.

Başbakan Theresa May 7 Haziran'da Muhafazakâr Parti liderliği görevini bırakacağını açıklamıştı.

May'in görevi bırakmasıyla birlikte parti içerisinde yeni lider seçimi için yarış başlayacak, Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri de ülkenin yeni başbakanı olacak. May yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini sürdürecek.

BUGÜN NELER OLACAK?

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen Donald Trump karşıtı gösteriler ise bugün Londra'da düzenleniyor.