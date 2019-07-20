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Trump, İsveç’te gözaltına ünlü rapçi için devreye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 20:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç’in başkenti Stockholm’de gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky’nin serbest bırakılması için İsveç Başbakanı Stefan Löfven’i aradı.

Trump, İsveç’te gözaltına ünlü rapçi için devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen bir festivalden sonra kavgaya karıştığı için gözaltına alınan Grammy adayı rapçi ASAP Rocky için devreye girdi.
Trump, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile yaptığı telefon görüşmesinden Rocky’ye şahsen kefil oldu. Trump attığı Tweet’te, Löfven’in kendisine rapçinin adil yargılanacağına dair söz verdiğini açıkladı.

SOKAK KAVGASINA KARIŞTI

ASAP Rocky, İsveç başkentinde düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahneye çıktıktan sonra karıştığı, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı.

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İsveç polisi, Stockholm şehir merkezinde çıkan kavgayla ilgili soruşturma devam ederken, ABD’li rap yıldızının 25 Temmuz’a kadar nezarette kalmasına karar verdi.

Donald Trump yanı sıra ABD’de pek çok ünlü de Stockholm yönetimine ASAP Rocky’nin serbest bırakılması için çağırıda bulunmaya devam ediyor. (İHA)

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trump ASAP Rocky

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