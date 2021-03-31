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  4. Trump tarafından kesilmişti! Biden'dan Filistin'e 100 milyon dolarlık dev yardım

Trump tarafından kesilmişti! Biden'dan Filistin'e 100 milyon dolarlık dev yardım

31.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, eski Başkan Donald Trump döneminde kesilen Filistin fonlarını "sessiz" bir şekilde yaklaşık 100 milyon dolar artırdığı öne sürüldü.

Trump tarafından kesilmişti! Biden'dan Filistin'e 100 milyon dolarlık dev yardım

Associated Press'in (AP) Kongre belgelerine dayandırdığı haberine göre, Başkan Biden, Filistin'e yönelik fonları kesen Trump'ın politikasında değişikliğine gitti.

YARDIMLARI SESSİZCE ARTIRDI

Biden yönetiminin "sessizce" Filistin'e yönelik yardımları artırdığı belirtildi.

Yönetimin, 25 Mart'ta Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere Kovid-19 ile mücadele için 15 milyon dolar yardım açıkladığının anımsatıldığı haberde, Biden yönetiminin bundan bir gün sonra da Kongreye gizli bir bildirim yaparak, Filistinlilere yönelik 75 milyon dolar ekonomik destek yaptığı kaydedildi.

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KAMUOYUNA AÇIKLANMADI

Haberde, 75 milyon dolarlık yardım paketinin kamuoyuna açıklanmadığı vurgulandı.

Biden yönetiminin, "Trump döneminde kaybedilen güven ve iyi niyetin yeniden kazanılması çabası" olarak bu yardımı yaptığı vurgulandı.

Haberde, Biden yönetiminin, Trump döneminde İsrail ile ilişkilerde yakalanan ivmeyi de sürdürmek istediği kaydedildi. (AA)

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Filistin Donald Trump

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